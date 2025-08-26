Park Cit, la reconocida ciudad montañosa de primer nivel en la que se celebra el famoso Sundance Film Festival, se ubica en el estado de Salt Lake City y cuenta con un poco más de 10.000 habitantes. Si bien, es famosa por su propuesta de nieve, sigue adelante con su trabajo de promoción y en este marco aterrizó en nuestro país con un paquete de novedades para sumar adeptos. Lucía Mustafa, representante de Visti Park City, lideró el evento destinado a un grupo exclusivo de agentes de viajes.

Con el objetivo de posicionar la marca en Argentina, el eje del encuentro fue dar a conocer las diferentes características que tiene la ciudad. Desde dos estaciones de Ski de clase mundial, Deer Valley Resort y Park City Mountain, hasta más de 150 restaurantes y bares distribuidos en sus puntos más influyentes; sin olvidarnos de Woodward Park City y Utah Olympic Park.

“Park City presenta algunas diferencias en relación con otros destinos. Por un lado, la montaña de Ski se encuentra a 35 minutos de Salt Lake City International Airport, mientras que los dos resorts de clase mundial lo posicionan como un lugar ideal para visitar. A su vez, hay que destacar su historia minera y legado olímpico, sumado a la gastronomía y al plan de sustentabilidad que se está llevando adelante, ya que estamos muy comprometidos con el medio ambiente”, comentó Mustafa.

Al respecto, comentó: “Estamos en búsqueda de tener 0 % de emisiones de carbono para el 2030, mientras que nuestro transporte eléctrico gratuito es uno de los máximos aportes en este sentido". .

Las novedades que tienen Deer Valley Resort y Park City Mountain

Entre los atractivos principales que tiene Park City, los centros de esquí son los más fuertes. Por un lado, el Deer Valley Resort cuenta con una altitud de 2.002 m con un total de 31 telesillas y 203 pistas ubicadas en 1740 de hectáreas. Entre ellas, se destacan Snow Park, Silver Lake Village y el Empire Pass Area. Del otro lado, el Park City Mountain presenta mayor cantidad de pistas (330) como así también una altitud de 2.103 m.

En cuanto a los alojamientos, Mustafa remarcó las novedades que se vendrán en este tema. “Park City Peaks Hotel formará parte del portfolio Tribute de la cadena Marriott, manteniendo las mismas tarifas pero con una remodelación completa. Luego, el The Ascent Park City se sumará a la cadena Hilton, con categoría 4 y 5 estrellas, mientras que, por último, el The Chateux de Stein Collection también sufrirá remodelaciones", afirmó.

Todos los alojamientos que tiene Utah Park City

Deer Valley

Snow Park: The St. Regis Deer Valley y Trail's End Lodge.

Silver Lake Area: The Chateaux Deer Valley, Goldener Hirsch, Stein Eriksen Lodge, Stein Eriksen Residences y Montage Deer Valley.

Park City Proper / Mountain Village

DoubleTree by Hilton

Hotel Park City

Park City Peaks Hotel

The Lowell Park City

Various Residences

Canyons Village

Grand Summit Hotel

Hyatt Centric Park City

Lift Park City

Pendry Park City

Silverado Lodge

Sundial Lodge

Waldorf Astoria Park City

Kimball Junction

AC by Marriott Park City

Best Western PLUS

Landmark Inn

Newpark Resort

Hyatt Place

Summit County

The Lodge at Blue Sky

Sus dos atracciones por descubrir y el plan de sustentabilidad

Por último, la representante hizo alusión a dos lugares ideales para disfrutar en caso de que el turista busque alternativas. Por un lado, el WoodWard Park City abre sus puertas para que los viajeros realicen actividades deportivas como BMX, Parkour, Snowboard, Patinaje, rodeado de gastronomía para disfrutar, como así también el Utah Olympic Park, en donde envuelto en la marea olímpica (será sede de los JJ. OO. de invierno de 2034), el pasajero podrá disfrutar de simuladores, museos y pista de bobsleigh.