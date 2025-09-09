Viajes a Florida: una noche cósmica de sabores en el Kennedy Space Center

Viajar a Florida no solo significa playas, parques temáticos y compras. También puede transformarse en la oportunidad de vivir una experiencia diferente, donde la gastronomía se mezcla con la ciencia y el entretenimiento. El próximo 3 de octubre, el Kennedy Space Center Visitor Complex invita a los viajeros a disfrutar de un evento que promete ser literalmente “fuera de este mundo”.

Se trata del “Taste of Space: Marstini Shake-Off”, una noche especial que combina creatividad, sabores cósmicos y la posibilidad de compartir un momento con un astronauta. Programado entre las 18:00 y las 20:30, este encuentro fue diseñado especialmente para mayores de 21 años que buscan experiencias originales en sus viajes.

Un evento con cócteles interplanetarios

La actividad se llevará a cabo dentro de Gateway: The Deep Space Launch Complex®, uno de los espacios más visitados del complejo. Allí, bares y restaurantes de Florida Central competirán en la creación de su propia versión del “Marstini”, un cóctel inspirado en el universo.

Los asistentes podrán recorrer distintas estaciones, escuchar la historia detrás de cada receta, observar su preparación y luego degustar el trago con los ojos vendados. La experiencia se completa con música espacial seleccionada por los propios bartenders, generando un ambiente inmersivo y multisensorial.

La participación del astronauta Mike Foreman

Uno de los grandes atractivos de la velada será la presencia del astronauta veterano Mike Foreman, quien no solo compartirá anécdotas de sus misiones, sino que también formará parte del jurado. Él, junto a dos especialistas invitados y el propio público, elegirá a los ganadores de la noche.

Al finalizar, se anunciarán dos reconocimientos: el premio oficial del jurado y el favorito del público. Además, los visitantes tendrán acceso a un bar adicional con más opciones de bebidas. El costo de la entrada es de 99 dólares más impuestos, y debe adquirirse de manera independiente a la entrada general del complejo.

Los bares y restaurantes protagonistas

La lista de participantes del Marstini Shake-Off reúne nombres destacados de la coctelería regional:

Lourdes Library, bicampeón en 2023 y 2024.

Playalinda Brix Project, ganador en 2021 y 2022.

The Alibi Cocktails & Bites, Premio del Público 2022.

The Space Bar.

28 North Gastropub.

Coa Cocoa Beach.

Participación especial: Jack Links con su icónico Sasquatch.

Alternativa familiar: Taste of Space Fall Bites

Para quienes viajen en familia y deseen una opción abierta a todas las edades, el mismo 3 de octubre comenzará el “Taste of Space: Fall Bites”, que celebrará su quinta edición. Este festival gastronómico ofrece un menú de temporada con platos diseñados especialmente para el otoño y estará disponible hasta el 9 de noviembre. La participación está incluida en la entrada general.

Kennedy Space Center, destino top de EE. UU.

El Kennedy Space Center Visitor Complex fue elegido por TripAdvisor como la atracción número uno de Estados Unidos en los Travelers’ Choice 2025 – Lo mejor de lo mejor. Se trata de un lugar ideal para toda la familia, donde se combinan exposiciones interactivas, simuladores y encuentros con astronautas.

Para aprovechar al máximo la visita, se recomienda comprar las entradas con anticipación y revisar el calendario de actividades, ya que el complejo organiza múltiples experiencias durante el año.

Más información disponible en www.kennedyspacecenter.com.