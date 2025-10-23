Un destino de Latinoamérica puede colapsar por turismo: la situación de Argentina
Un estudio revela que las grandes ciudades sudamericanas son las que menos visitantes reciben pese a su gran potencial turístico.
En Latinoamérica, la densidad turística en relación con la población local comienza a consolidarse como una realidad que algunos destinos ya experimentan. Un ejemplo claro es Cozumel, México, que recibe 43 visitantes por cada habitante. No obstante, no es la única ciudad mexicana presente en el ranking: los estados de Quintana Roo y Yucatán también registran una proporción de 30 turistas por cada residente.
Los datos fueron proporcionados por Argentina Expat, a partir de un estudio que recopiló información de oficinas oficiales de turismo, autoridades portuarias, estadísticas aeroportuarias y departamentos de turismo locales.
El análisis incluyó 17 países latinoamericanos. En este contexto, Argentina se ubicó en el sexto lugar con El Calafate, recibiendo 29,7 viajeros por habitante. Otros destinos nacionales también presentes en el top 10 fueron Puerto Iguazú, con 18,4 visitantes por residente.
Dentro de los 20 destinos con mayor densidad turística destacan Bariloche, con cinco turistas por cada local; Ushuaia, con dos; y Mendoza, con uno. Por su parte, Buenos Aires se encuentra en el anteúltimo puesto, con apenas 0,19 visitantes por habitante.
No es extraña la posición en la que se encuentra el centro porteño, ya que en el mismo análisis las capitales sudamericanas, como por ejemplo Bogotá y Lima, reciben menos de 3 turistas, pese a ser potencias regionales. Diferente es el caso de las ciudades más costeras y pequeñas, como las ubicadas en Nicaragua y Belice, que llegan a eclipsar grandes centros turísticos vecinos.