Las prácticas sostenibles en el turismo son un eje fundamental en la gobernanza de los destinos y empresas. De esta manera, las grandes entidades, como la Organización Mundial del Turismo o el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), generaron directrices para el desarrollo del sector no solo con una conciencia verde, sino también con la percepción constante de sus habitantes.

Algunas de estas prácticas comprenden el uso óptimo de los recursos medioambientales, manteniendo procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar la diversidad biológica, así como también respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y sus activos culturales y sus valores tradicionales.

De las grandes organizaciones mencionadas, ninguna tiene un estudio específico que pueda asociar el crecimiento de la llegada de turistas con respecto a su implementación de las prácticas sustentables. Global Destination Sustainability Movement, una agencia internacional que actúa para catalizar las transformaciones socioeconómica y ambiental en las ciudades del mundo, generó un ranking en conjunto con las Organizaciones de Gestión de Destinos (OGD), las Oficinas de Convenciones Urbanas (OCV), los Municipios, las Organizaciones Regionales de Turismo (ORT), las Organizaciones Nacionales de Turismo (ONT) y las oficinas de turismo.

Esta clasificación fue realizada en función de sus iniciativas de sostenibilidad en cuatro áreas clave: Gestión de Destinos, Proveedores, Progreso Social y Desempeño Ambiental. Por lo tanto, destacaron que las 5 ciudades turísticas más sustentables son:

Helsinki, Finlandia

Según el estudio, Helsinki aspira a ser un pionero internacional en turismo y eventos sostenibles a través de un programa específico: Helsinki Tourism and Events Programme 2022-2026. En este, la sostenibilidad está integrada en todas sus actividades (turismo, eventos, gestión urbana), no como algo aparte.

Indicadores principales

El 54 % de la electricidad usada proviene de fuentes renovables.

Tienen una meta de reducción de carbono del 80 % para 2030.

Disponen de 9.376 hectáreas de áreas verdes por cada 100.000 habitantes.

Certificaciones y desempeño

Hotelería: 99 % de las habitaciones de hotel están certificadas en sostenibilidad.

Recintos/venues para eventos: 100 % certificadas.

PCOs/DMCs (agencias organizadoras de congresos/eventos): 58 % están certificadas.

Gotemburgo, Suecia

Gothenburg tiene como meta ser fósil-independiente para 2030, reduciendo las emisiones de carbono tanto de sectores regulados como no regulados para 2050. Usan la estrategia de turismo, reuniones y eventos como parte central de su compromiso sostenible, integrando inclusión, accesibilidad y economía circular.

Indicadores principales

60 % de la electricidad usada en la ciudad proviene de fuentes renovables. Movimiento Global de Sostenibilidad.

Tienen una meta de reducción de emisiones de carbono del 80 % para 2030. Movimiento Global de Sostenibilidad.

Cuentan con 15.393 hectáreas de áreas verdes por cada 100.000 habitantes. Movimiento Global de Sostenibilidad.

Certificaciones y desempeño

96 % de las habitaciones de hotel están certificadas con estándares de sostenibilidad.

100 % de los recintos para eventos están certificados sosteniblemente.

50 % de los PCOs/DMCs están certificadas en sostenibilidad.

Muchas alternativas al transporte con combustibles fósiles: vehículos eléctricos compartidos, estaciones de carga, alquiler de bicis y scooters eléctricos, flota de taxis con 90 % de vehículos de bajas emisiones.

Copenhague, Dinamarca

La oficina de turismo/eventos de la ciudad (Wonderful Copenhagen) lanzó en 2018 su estrategia “Tourism for Good” para asegurar que el turismo tenga un impacto positivo tanto local como global, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esa estrategia se estructura en cuatro áreas de foco: Broadening Tourism, Tourism Choices Matter, Partnerships for Good y Leading by Example. Copenhague tiene la ambición de convertirse en la primera capital neutra en carbono para 2025.

Indicadores principales

74 % de la electricidad que utiliza la ciudad proviene de fuentes sostenibles.

Las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita estaban en 2,2 toneladas en 2017.

Solo 4 % de los residuos sólidos va a vertederos. Movimiento Global de Sostenibilidad.

66 % de los residuos se reciclan.

En cuanto al tratamiento de aguas residuales: 95 % recibe tratamiento centralizado. Calidad del aire: niveles bajos de partículas, alrededor de 10 µg/m³ para PM2.5 y 20 µg/m³ para PM10.

Espacios verdes: 709 hectáreas de área verde por cada 100.000 habitantes.

Certificaciones

72 % de las habitaciones de hotel tenían certificación de sostenibilidad (tercera parte) en 2019.

91 % de los venues de la ciudad cuentan con certificación sostenible.

Se fija como objetivo que el 90 % de los hoteles grandes tengan certificación de sostenibilidad para cuando la capacidad hotelera alcance 30.000 habitaciones.

Certificación también para PCOs/DMCs: 67 % de estas agencias tienen certificación de sostenibilidad.

Aalborg, Dinamarca

Aalborg forma parte de Destination Nord, que cubre varios municipios (Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev, Læsø) y tiene un programa de turismo sostenible 2023-2025. La estrategia busca un desarrollo responsable que impacte positivamente en la economía, el ambiente y la sociedad. Se basa en los principios de resiliencia y desarrollo regenerativo. Asimismo, integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y los principios del Pacto Global (UN Global Compact) dentro de sus áreas de acción: ambiental, social y económica.

Indicadores principales

32 % de la electricidad usada proviene de fuentes renovables.

Tienen una meta de reducción de carbono para 2030 del 74 %.

25.726 hectáreas de área verde por cada 100.000 habitantes.

Certificaciones

El 84 % de las habitaciones de hotel están certificadas en sostenibilidad.

100 % de los espacios para eventos tienen certificación sostenible.

También 100 % de PCOs/DMCs están certificadas.

El gran recinto de conferencias Aalborg Congress & Culture Center (AKKC) obtuvo la certificación ISO 20121 en 2017.

Glasgow, Reino Unido

Glasgow aspira a ser la primera ciudad del Reino Unido en lograr la neutralidad de carbono para 2030. Se plantea como un centro líder mundial en políticas sostenibles, innovación ambiental y acción climática. Tiene un programa amplio de colaboración entre gobierno local, comunidades, empresas, universidades y otros actores (“partnerships”) bajo la iniciativa Sustainable Glasgow.

Indicadores ambientales

97 % de la electricidad que usa la ciudad proviene de fuentes renovables.

Tiene un objetivo de reducción de carbono para el año 2030.

Glasgow cuenta con 1.482 hectáreas de áreas verdes por cada 100.000 habitantes.

Certificaciones