En el marco de la Feria Internacional de Turismo, Termas de Río Hondo reafirmó su posicionamiento como un destino turístico que trasciende la estacionalidad, al presentar una renovada propuesta para la temporada de verano. El eje está puesto en la sostenibilidad, el turismo de bienestar y la identidad cultural. Como parte de las novedades, se anunció además un acuerdo estratégico con Tolhuin para conformar una “red de municipios termales”.

El lanzamiento incluyó la presentación de la nueva página web y de su flamante embajadora: Azulina, la garza azul, que simboliza la visión de un destino que integra los recursos termales con la riqueza natural y el compromiso ambiental.

El intendente Jorge Mukdise celebró los avances alcanzados gracias al “trabajo conjunto de muchos años, integrando al gobierno provincial, el municipio, el sector público y el privado”.

Las autoridades remarcaron que Termas de Río Hondo ofrece experiencias durante todo el año. La combinación de sus recursos, la gestión responsable y el arraigo cultural conforman un motor de pertenencia que consolida su atractivo a nivel nacional e internacional.