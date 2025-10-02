La temporada de verano será el principal centro de atención para las empresas turísticas. Luego de la Feria Internacional de Turismo, la gran mayoría mostró sus productos para las próximas semanas. Una de ellas fue Solo Patagonia. Leonardo Fernández Campbell, presidente de la compañía, dialogó con Mensajero y comentó sus expectativas para el siguiente período vacacional, en donde sus vuelos en helicóptero serán su principal atracción y su desarrollo en la feria.

“La temporada, en líneas generales, ya está vendida. Hubo mucho interés por parte del público en general como de las empresas en las rondas de negocios. Todavía resta, quizás, la cola de la temporada, que por ahí no se resuelve y, bueno, para el año que viene tuvimos enormes consultas. Me parece que estamos, por lo menos, en la senda de la reactivación del turismo”, comentó Fernández Campbell.

En cuanto a los productos, Fernández Campbell destacó dos de los más fuertes, en los que los glaciares son el principal atractivo. El producto insignia de la compañía es la visita al glaciar Spegazzini. Ese es nuestro fuerte y es el que más se vende. El nuevo producto de Solo es Aventura Viedma. Lo estamos desarrollando en El Chaltén y tiene que ver con navegación, descenso en tierra y productos gastronómicos a bordo del barco", afirmó.

A su vez, el presidente de la compañía explicó los motivos por los que este último producto generó fuerte interés en los cuatro días de feria. "Esta navegación al glaciar más grande del parque nacional le aporta algo completamente distinto y necesario. El público que visita hoy El Chaltén está pidiendo algún tipo de servicio como este y viene a realizar una oferta potente del destino", argumentó.

Temporada floja pero con expectativas tras las palabras de Scioli

Al igual que en otras empresas del país, la temporada de invierno, según la mirada de Fernández Campbell, se tornó desafiante por diversos aspectos. Sin embargo, destacó los anuncios que hizo el secretario durante la apertura. "Me parecen muy importantes los anuncios que se hicieron en la apertura de la FIT a través del presidente y después de Daniel Scioli, que tienen que ver con estas posibilidades de generar compras con las tarjetas del Banco Nación.

“Entendí muy bien que el Banco Nación tiene 2.000.000 de clientes con tarjetas, tanto virtuales como plásticos. El acceso a esta posibilidad de financiar en cuota sin interés realmente es un espaldarazo”, subrayó.

Viajes en helicópteros y software de IA, otras de las propuestas de Solo Patagonia

Entre los tantos productos que presentaron durante las jornadas de la FIT, también se dio a conocer una actividad que llamó la atención de los compradores. “Estamos ofreciendo un sobrevuelo en helicóptero por El Calafate, que fue muy consultado por los viajeros. A su vez, también ofrecemos un software de gestión, enfocado 100% en agencias de turismo y aplicado con inteligencia artificial”, comentó Nicolás Fernández Campbell, uno de los directivos de la compañía.