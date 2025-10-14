Seis consejos para vender Cabo Verde, el país exótico del momento
Con más de 400.000 habitantes, su turismo se centra en deportes acuáticos, turismo de naturaleza y playa. La isla que se volvió tendencia tras un logro deportivo.
La reciente clasificación de Cabo Verde al Mundial de Fútbol 2026 ha disparado el interés global, posicionándolo como un destino exótico que todo viajero quiere explorar. Más allá del hito deportivo, este archipiélago africano, conocido como el "Caribe Africano", ofrece una propuesta turística única en sus 4033 km²: un mix inigualable de playas, volcanes y cultura en cada una de sus islas.
Ubicado a unos 600 kilómetros de la costa de Senegal, el país tiene una historia entrelazada con Portugal durante el siglo XV, hasta su independencia lograda en 1972. Es por esto que, hasta la actualidad, su idioma nativo es el portugués. Sin embargo, dentro de los pedazos de tierra, se presentan distintos atractivos que lo vuelven un lugar con mucho por experimentar para los amantes de la curiosidad.
Praia, una capital que vincula cultura e historia
Se encuentra en la isla de Santiago, la más grande y poblada del país. Según estadísticas, cuenta con más de 160.000 habitantes, siendo el principal puerto comercial, político, económico y cultural. La ciudad combina la arquitectura colonial portuguesa con edificaciones modernas. Sin embargo, posee una mezcla de influencias africanas y portuguesas. Un lugar que vincula vida nocturna, gastronomía y carnaval.
10 islas que conforman un archipiélago hiperconectado
Cabo Verde es un archipiélago formado por 10 islas (9 habitadas) y 8 islotes que se encuentra en el océano Atlántico. Hay cuatro aeropuertos internacionales en Cabo Verde: en las islas de Sal, donde está el aeropuerto Amílcar Cabral, el más importante del país; Santiago, donde se encuentra la capital Praia; Boa Vista y São Vicente. En estos, aterrizan líneas aéreas como KLM, Air France y British Airways.
Volcanes y playas por todos lados
El Pico do Fogo es el punto más alto del archipiélago y ofrece un senderismo exigente con vistas espectaculares. También se puede explorar la caldera volcánica en Chã das Caldeiras. En cuanto a las playas, es otro de sus principales atractivos, en donde se pueden destacar desde las de arena blanca en Boa Vista y Sal hasta las de arena negra volcánica en Fogo y Santiago.
Diversidad turística en isla que conforma Cabo Verde
- Isla de Santiago: La más grande, alberga la capital, Praia, y ofrece una mezcla de paisajes urbanos, playas como Tarrafal y la zona montañosa de Serra Malagueta.
- Isla de Boa Vista: Famosa por sus interminables playas de arena blanca, dunas y paisajes desérticos.
- Isla de São Vicente: Destaca por su vibrante escena cultural y sus paisajes volcánicos.
- Isla de Sal: Popular para el turismo, con playas y actividades como el buceo.
- Isla de Fogo: Conocida por el imponente volcán y sus playas de arena negra.
- Isla de Maio: Considerada una de las más vírgenes y auténticas, con una naturaleza menos desarrollada.
Hotelería de primer nivel distribuido por todo el país
El desarrollo turístico de Cabo Verde está respaldado por el ingreso de las principales cadenas hoteleras del mundo, garantizando un alto nivel de servicio en sus categorías de 4 y 5 estrellas. La mayor concentración de resorts y hoteles de lujo (incluyendo ofertas all inclusive) se encuentra en las Islas de Sal, Boa Vista y Santiago, con marcas como Meliá, Hilton, Barceló y RIU, que facilitan la reserva y la experiencia vacacional.
Un dato importante a tener en cuenta
Para aquellos viajeros que estén interesados en conocer los atractivos de Cabo Verde, es fundamental conocer los requisitos migratorios.
- ¿Necesitan Visa los Argentinos? Sí, los ciudadanos argentinos requieren un permiso para ingresar.
- Trámite Simplificado: La opción más rápida y sencilla es realizar el pre-registro online y abonar la Tasa de Seguridad Aeroportuaria (TSA) a través de la plataforma oficial del gobierno (EASE), con una antelación mínima de cinco días.
- Documentación: El pasaporte debe tener una validez mínima de seis meses al momento de la salida de Cabo Verde.