La reciente clasificación de Cabo Verde al Mundial de Fútbol 2026 ha disparado el interés global, posicionándolo como un destino exótico que todo viajero quiere explorar. Más allá del hito deportivo, este archipiélago africano, conocido como el "Caribe Africano", ofrece una propuesta turística única en sus 4033 km²: un mix inigualable de playas, volcanes y cultura en cada una de sus islas.

Ubicado a unos 600 kilómetros de la costa de Senegal, el país tiene una historia entrelazada con Portugal durante el siglo XV, hasta su independencia lograda en 1972. Es por esto que, hasta la actualidad, su idioma nativo es el portugués. Sin embargo, dentro de los pedazos de tierra, se presentan distintos atractivos que lo vuelven un lugar con mucho por experimentar para los amantes de la curiosidad.

Praia, una capital que vincula cultura e historia

Se encuentra en la isla de Santiago, la más grande y poblada del país. Según estadísticas, cuenta con más de 160.000 habitantes, siendo el principal puerto comercial, político, económico y cultural. La ciudad combina la arquitectura colonial portuguesa con edificaciones modernas. Sin embargo, posee una mezcla de influencias africanas y portuguesas. Un lugar que vincula vida nocturna, gastronomía y carnaval.

10 islas que conforman un archipiélago hiperconectado

Cabo Verde es un archipiélago formado por 10 islas (9 habitadas) y 8 islotes que se encuentra en el océano Atlántico. Hay cuatro aeropuertos internacionales en Cabo Verde: en las islas de Sal, donde está el aeropuerto Amílcar Cabral, el más importante del país; Santiago, donde se encuentra la capital Praia; Boa Vista y São Vicente. En estos, aterrizan líneas aéreas como KLM, Air France y British Airways.

Volcanes y playas por todos lados

El Pico do Fogo es el punto más alto del archipiélago y ofrece un senderismo exigente con vistas espectaculares. También se puede explorar la caldera volcánica en Chã das Caldeiras. En cuanto a las playas, es otro de sus principales atractivos, en donde se pueden destacar desde las de arena blanca en Boa Vista y Sal hasta las de arena negra volcánica en Fogo y Santiago.

Diversidad turística en isla que conforma Cabo Verde

Isla de Santiago: La más grande, alberga la capital, Praia, y ofrece una mezcla de paisajes urbanos, playas como Tarrafal y la zona montañosa de Serra Malagueta.

Isla de Boa Vista: Famosa por sus interminables playas de arena blanca, dunas y paisajes desérticos.

Isla de São Vicente: Destaca por su vibrante escena cultural y sus paisajes volcánicos.

Isla de Sal: Popular para el turismo, con playas y actividades como el buceo.

Isla de Fogo: Conocida por el imponente volcán y sus playas de arena negra.

Isla de Maio: Considerada una de las más vírgenes y auténticas, con una naturaleza menos desarrollada.

Hotelería de primer nivel distribuido por todo el país

El desarrollo turístico de Cabo Verde está respaldado por el ingreso de las principales cadenas hoteleras del mundo, garantizando un alto nivel de servicio en sus categorías de 4 y 5 estrellas. La mayor concentración de resorts y hoteles de lujo (incluyendo ofertas all inclusive) se encuentra en las Islas de Sal, Boa Vista y Santiago, con marcas como Meliá, Hilton, Barceló y RIU, que facilitan la reserva y la experiencia vacacional.

Un dato importante a tener en cuenta

Para aquellos viajeros que estén interesados en conocer los atractivos de Cabo Verde, es fundamental conocer los requisitos migratorios.