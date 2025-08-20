Secuestro exprés en Cartagena: turistas extorsionados en altamar

Dos turistas mexicanos que volvían de las islas de Rosario y Barú, donde pasaban sus vacaciones, denunciaron un "secuestro exprés” bajo extorsión. De acuerdo con el testimonio, los turistas se encontraban realizando una excursión a las en la zona de Cartagena de Indias, un destino conocido por sus playas paradisíacas, cuando ocurrió el hecho.

Ambos viajeros se subieron a una nave para llevarlos a cuál sería su lugar de relajación por el resto del día, sin embargo, una vez estando en altamar, lejos de la isla, la tripulación de la lancha en la que viajaban les indicó que debían cambiar de a otra embarcación. Realizado el intercambio, y bajo la promesa de que debían buscar a más personas, dos hombres y una mujer realizaron la presunta extorsión.

Dentro de la lancha, los masculinos se habían parado detrás de la pareja mexicana, mientras que una mujer los presionaba para que realizaran el pago con tarjeta de crédito de 1.800.000 pesos colombianos, bajo el argumento de que ese era el costo por utilizar la isla y la playa.

Detenidos lejos de la costa, los pasajeros cedieron ante la presión y realizaron el pago. Una vez confirmada la transferencia, la embarcación reanudó la marcha, aunque los desembarcaron en una playa diferente a la acordada.

Tras el incidente, intentaron presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, pero las oficinas ya se encontraban cerradas. La pareja debía regresar a Bogotá el domingo para conectar con su vuelo de regreso a Ciudad de México. Hasta el momento, las autoridades no han localizado a los presuntos responsables del hecho ocurrido en la Isla de Tierra Bomba.

Según Gretel Miranda, una de las damnificadas, comentó que al momento de realizar el pago, la mujer que les pedía el dinero le entregó un comprobante a nombre de Deporte Náuticos Benson en Bocachica, en la isla Tierra Bomba.

“Estamos denunciando un robo, un secuestro, y una extorsión en altamar (..). Tenemos todas las evidencias: es una lancha de color azul, con franjas negras, letras cursivas amarillas, y toldo azul. Nos dijeron que en esa lancha viajaríamos. Luego que teníamos que pasar por otros viajeros a otro embarcadero, más adelante, pero nadie más se subió”, detalló Miranda en su declaración a RCN Televisión.