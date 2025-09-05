SeaWorld Orlando presenta Spooktacular 2025 con Halloween para familias

Cada año, SeaWorld Orlando sorprende a sus visitantes con experiencias que combinan entretenimiento, tradición y un ambiente único. En 2025, el clásico Spooktacular regresa en fechas seleccionadas hasta el 2 de noviembre con una programación que promete diversión para grandes y chicos, ya incluida en la entrada regular del parque.

Con actividades que van desde senderos de dulces hasta encuentros con personajes entrañables, el evento se consolida como uno de los preferidos por las familias que visitan Florida en temporada de Halloween.

Actividades destacadas del Spooktacular 2025

El evento incluye propuestas pensadas para todas las edades:

Trick-or-Treat Trail: los más pequeños pueden recorrer 12 estaciones distribuidas por el parque para recolectar golosinas, utilizando una bolsa reutilizable oficial.

Spookley, la Calabaza Cuadrada: la estrella de un laberinto temático con un mensaje de inclusión y aceptación que se suma como gran novedad de esta edición.

Harvest Maze: un recorrido familiar por un laberinto otoñal que invita a celebrar la temporada con juegos y recuerdos inolvidables.

Encuentro con Sirenas: experiencias interactivas con personajes mágicos que despiertan la imaginación de los niños.

Jardín de Calabazas y Cuentacuentos: un paseo donde una pequeña bruja comparte historias de Halloween en un entorno encantado.

Desfile de Sesame Street: Elmo, Cookie Monster, Abby Cadabby y otros personajes llenan de música y color el parque con un desfile temático.

Cuentos con Big Bird: relatos especialmente pensados para el público infantil alrededor del icónico personaje.

Decoración de galletas: actividad creativa para niños que podrán decorar galletas inspiradas en Halloween junto a personajes de Sesame Street.

Fiesta de Burbujas y Danza de Espantapájaros: baile, espuma y diversión en un ambiente festivo.

Manualidades, concursos y búsqueda del tesoro: propuestas creativas y competencias que animan los fines de semana de octubre.

Desayuno Spooktacular: experiencia premium con personajes de Sesame Street y buffet completo, reservable en el sitio oficial.

Teal Pumpkin Program: pensado para visitantes con alergias alimentarias, que podrán canjear fichas por productos seguros.

Disfraces y ambientación

El espíritu de Halloween también se vive en la indumentaria: todos los visitantes pueden asistir disfrazados, aunque quienes tengan 13 años o más no podrán usar máscaras. El maquillaje está permitido siempre que sea realizado por los artistas del parque.

La versión nocturna: Howl-O-Scream

Cuando cae la noche, SeaWorld Orlando cambia el tono y recibe a los más valientes con Howl-O-Scream, disponible en 28 noches seleccionadas entre el 5 de septiembre y el 1 de noviembre. Este evento, que requiere entrada separada, está orientado a un público adulto y este año suma tres nuevas casas embrujadas, alcanzando un total de cinco, además de seis zonas de terror donde cada rincón sorprende.

Las entradas para Howl-O-Scream ya pueden adquirirse a través de agencias de viajes en América Latina, consolidando a SeaWorld Orlando como un destino clave tanto para familias como para quienes buscan adrenalina en la noche de Halloween.