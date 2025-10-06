Santa Fe sigue innovando sus productos turísticos para mejorar sus niveles de visitas. Con la reactivación de su Terminal Turística de Pasajeros en el puerto de la ciudad capital, la ciudad se posiciona nuevamente como referente en el turismo fluvial de la provincia. La iniciativa ofrece una atractiva propuesta para turistas y santafesinos, quienes ahora podrán disfrutar de cuatro paseos diarios en el río, de miércoles a domingo.

La embarcación, la única de su tipo en funcionamiento en toda la provincia, es la pieza central de esta reactivación. Su producto estrella son los paseos fluviales, diseñados para ofrecer una perspectiva única de la ciudad, combinando su historia, su singular paisaje de islas y la fuerte impronta de la vida isleña. Se trata de la única embarcación de este tipo en funcionamiento en toda la provincia, lo que posiciona a Santa Fe como referente en turismo fluvial y recreativo.

La reactivación de la Terminal Turística, ubicada estratégicamente en la Cabecera del Dique 1 del puerto, es el punto de partida de este servicio. Según destacaron desde el Gobierno de Santa Fe, esta acción se alinea con la estrategia de "abrir el puerto a la comunidad y potenciar el turismo como motor de desarrollo regional", tal como lo indicó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Por su parte, el presidente del Ente Portuario, Leandro González, celebró que esta acción es una "plusvalía que vuelve a la comunidad en forma de servicios e infraestructura". González enfatizó que "navegar el río es reencontrarse con nuestra idiosincrasia", subrayando el valor cultural y recreativo que la embarcación aporta al circuito turístico.

Detalles del servicio que ofrecerá la embarcación en Santa Fe

La embarcación Costa Litoral 2 opera desde la Terminal Turística de Pasajeros del puerto de Santa Fe, ubicada en la Cabecera del Dique 1. Los paseos fluviales se realizan de miércoles a domingo, con salidas a las 9.30, 11.30, 15.00 y 17.00. Cada recorrido tiene una duración aproximada de una hora y media, permitiendo redescubrir la ciudad desde el río, en contacto con su paisaje, su historia y su identidad isleña.