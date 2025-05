Rockefeller Center en primavera: experiencias en el corazón de Nueva York

La primavera transforma Nueva York en un escenario lleno de energía, color y experiencias memorables. Para quienes visitan la ciudad en esta temporada de renacimiento, Rockefeller Center es el lugar ideal para vivir la magia neoyorquina. Este ícono arquitectónico no solo es un punto de referencia, sino también un centro de cultura, gastronomía y entretenimiento que vibra con propuestas para todas las edades.

Ubicado en pleno Midtown Manhattan, el Rockefeller Center combina historia, diseño y vanguardia. En primavera, este complejo se viste de flores, arte y actividades al aire libre, ofreciendo a los viajeros una oportunidad única de disfrutar Nueva York desde una perspectiva diferente. Desde miradores de clase mundial hasta festivales gratuitos y brunches gourmet, las experiencias en el Rockefeller Center elevan cualquier visita a la Gran Manzana.

Las mejores vistas de Manhattan: Top of the Rock

No hay mejor manera de comenzar una jornada primaveral que subiendo al Top of the Rock, el mirador del Rockefeller Center. Desde aquí, se puede disfrutar de una vista panorámica de 360 grados que abarca íconos como el Empire State Building, Central Park y Times Square. Además, para quienes buscan una dosis extra de adrenalina y perspectiva, el nuevo Sky Lift —una plataforma al aire libre que se eleva tres pisos por encima del mirador principal— ofrece una experiencia única para capturar la foto perfecta del horizonte neoyorquino.

El paquete incluye fotos personalizadas tanto en el encuentro con el Bunny como en la cubierta del mirador, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes viajan con chicos o buscan un recuerdo especial.

Ubicado en pleno Rockefeller Center, el restaurante Le Rock ofrece un brunch especial de Pascua que fusiona la sofisticación francesa con sabores frescos de la temporada. El menú de tres pasos incluye delicias como huevos benedictinos, pato a la boloñesa y mousse de chocolate, ideal para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

El servicio está disponible de 11 a 16 hs, y se recomienda reservar con antelación debido a su alta demanda. Es la excusa perfecta para relajarse, brindar con algo espumoso y saborear Nueva York desde el plato.

El festival iNDIEPLAZA, en colaboración con Rough Trade, transforma la Rockefeller Plaza en un escenario abierto a todos los públicos. Con entrada libre, este evento reúne bandas emergentes, puestos de vinilos, arte interactivo y una exquisita selección gastronómica. Entre los food trucks y stands presentes destacan opciones como Cool Sips, GLACE, Puya Tacos de Puebla, La Maison du Chocolat y City Winery.

Ideal para pasar el día descubriendo nuevos talentos y sabores, el festival se consolida como una de las citas culturales más atractivas de la primavera neoyorquina.

La primavera en Nueva York también significa cerezos en flor. A pocos pasos del Rockefeller Center, lugares como Central Park (Cherry Hill) o Riverside Park (Cherry Walk) ofrecen postales soñadas. Tras un paseo entre pétalos rosados, el Rockefeller Center invita a continuar la jornada con opciones gastronómicas para todos los gustos.

Jupiter, uno de los nuevos restaurantes del complejo, es ideal para un almuerzo relajado. Para quienes viajan con niños, Luke’s Lobster en 30 Rock ofrece una promoción especial: “Niños Comen Gratis” todos los martes y fines de semana, con menú infantil que incluye hot dogs y sándwiches de queso con papas fritas.

Más que un hito arquitectónico, el Rockefeller Center es un destino que se reinventa con cada estación, ofreciendo propuestas culturales, gastronómicas y recreativas para todo tipo de viajeros. En primavera, su energía se multiplica con flores, eventos y sabores que lo convierten en una visita obligada en la Gran Manzana.

Planificá tu recorrido con anticipación y descubrí todo lo que este centro neurálgico tiene para ofrecer. Ya sea que busques vistas únicas, actividades en familia o simplemente empaparte del espíritu neoyorquino, el Rockefeller Center en primavera te espera con experiencias inolvidables.