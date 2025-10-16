República Dominicana no estará en Top Resa para reforzar su presencia en Argentina
David Collado, ministro de Turismo del destino, dialogó con Mensajero sobre lo que representa el mercado nacional, así como el incremento en un 80 % de viajeros locales.
República Dominicana es uno de los nuevos mercados de cara al próximo verano. Luego de afianzar la relación con Argentina, en lo vinculado con el visado y una mejor conectividad de la mano de Arajet y Aerolíneas Argentinas, el país caribeño volvió a estar presente en el territorio nacional. A través de un roadshow de jornada completa en La Rural se dieron a conocer los atractivos turísticos, acompañados de música y gastronomía regional.
Con números altos en materia de arribos de viajeros argentinos y consolidando el destino en este mercado, es uno de los pasos a seguir, sobre todo con una temporada de verano a la vuelta de la esquina y con un turismo receptivo cada vez más fuerte. No obstante, David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, dialogó con Mensajero y dio más detalles del trabajo desde el área turística.
“A través de esta apuesta, le estamos dando más conocimiento a los agentes de viajes de cómo es nuestro país, con nuestra cultura y nuestra esencia. Siempre queremos estar cerca de los agentes de viajes y turoperadores. Soy un fiel creyente de la modernidad y de la digitalización, pero siento que el acercamiento con el agente de viaje nunca va a ser superado”, afirmó Collado, quien destacó la estrategia de lograr eventos de este calibre para seguir consolidando el país.
La conectividad aérea y el fuerte respaldo entre los dos países
Tal fue el crecimiento que han tenido los arribos de argentinos a República Dominicana, que uno de los puntos fuertes fue reforzar las rutas y frecuencias, con la apuesta de Aerolíneas Argentinas con tarifas promocionales para el verano, y Arajet expandiendo su red en el interior del país. A este y otros temas se refirió el ministro: “Es increíble y forma parte del éxito. La conectividad es fundamental para nosotros”, afirmó.
A su vez, también puntualizó en la baja de precios y la accesibilidad que tienen los dominicanos para ingresar al país como ejes centrales para afianzar vínculos turísticos. "El precio de los pasajes es algo que seguimos de cerca y ha bajado en ambas naciones. También hemos firmado para que los dominicanos puedan venir a la Argentina si tienen la visa americana sin visa", destacó Collado.
Números en alza y la expectativa de la FIT 2026
El fuerte impacto de turistas argentinos en el país caribeño ha sido uno de los puntos altos, posicionando a este mercado por delante de lugares como Alemania o Francia. “Nuestra proyección final es que más de 500.000 argentinos irán este año a Dominicana, con un crecimiento superior al 80 % en relación con 2024. Es el tercero, por debajo de Estados Unidos y Canadá”, puntualizó.
Por último, valoró el protagonismo que tendrá el destino en la Feria Internacional de Turismo 2026. “Hablamos con los organizadores del evento y solicitamos ser el país invitado. Este es un mercado importante, que sigue creciendo, y queremos trabajar en conjunto. Mi labor es salir a promocionar mi tierra por el mundo. Vamos a suspender nuestra participación en Francia (Feria Top Resa) para traer todo lo que tenemos a la Argentina”, cerró.