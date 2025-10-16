República Dominicana es uno de los nuevos mercados de cara al próximo verano. Luego de afianzar la relación con Argentina, en lo vinculado con el visado y una mejor conectividad de la mano de Arajet y Aerolíneas Argentinas, el país caribeño volvió a estar presente en el territorio nacional. A través de un roadshow de jornada completa en La Rural se dieron a conocer los atractivos turísticos, acompañados de música y gastronomía regional.

Con números altos en materia de arribos de viajeros argentinos y consolidando el destino en este mercado, es uno de los pasos a seguir, sobre todo con una temporada de verano a la vuelta de la esquina y con un turismo receptivo cada vez más fuerte. No obstante, David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, dialogó con Mensajero y dio más detalles del trabajo desde el área turística.

“A través de esta apuesta, le estamos dando más conocimiento a los agentes de viajes de cómo es nuestro país, con nuestra cultura y nuestra esencia. Siempre queremos estar cerca de los agentes de viajes y turoperadores. Soy un fiel creyente de la modernidad y de la digitalización, pero siento que el acercamiento con el agente de viaje nunca va a ser superado”, afirmó Collado, quien destacó la estrategia de lograr eventos de este calibre para seguir consolidando el país.

La conectividad aérea y el fuerte respaldo entre los dos países

Tal fue el crecimiento que han tenido los arribos de argentinos a República Dominicana, que uno de los puntos fuertes fue reforzar las rutas y frecuencias, con la apuesta de Aerolíneas Argentinas con tarifas promocionales para el verano, y Arajet expandiendo su red en el interior del país. A este y otros temas se refirió el ministro: “Es increíble y forma parte del éxito. La conectividad es fundamental para nosotros”, afirmó.

A su vez, también puntualizó en la baja de precios y la accesibilidad que tienen los dominicanos para ingresar al país como ejes centrales para afianzar vínculos turísticos. "El precio de los pasajes es algo que seguimos de cerca y ha bajado en ambas naciones. También hemos firmado para que los dominicanos puedan venir a la Argentina si tienen la visa americana sin visa", destacó Collado.

Números en alza y la expectativa de la FIT 2026

El fuerte impacto de turistas argentinos en el país caribeño ha sido uno de los puntos altos, posicionando a este mercado por delante de lugares como Alemania o Francia. “Nuestra proyección final es que más de 500.000 argentinos irán este año a Dominicana, con un crecimiento superior al 80 % en relación con 2024. Es el tercero, por debajo de Estados Unidos y Canadá”, puntualizó.

Por último, valoró el protagonismo que tendrá el destino en la Feria Internacional de Turismo 2026. “Hablamos con los organizadores del evento y solicitamos ser el país invitado. Este es un mercado importante, que sigue creciendo, y queremos trabajar en conjunto. Mi labor es salir a promocionar mi tierra por el mundo. Vamos a suspender nuestra participación en Francia (Feria Top Resa) para traer todo lo que tenemos a la Argentina”, cerró.