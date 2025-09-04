Para los clientes que buscan algo distinto durante su estadía en Anguilla, una opción que puede marcar la diferencia es Liquid Glow, la propuesta de paseos nocturnos en kayaks iluminados.

El recorrido nocturno en kayak es una experiencia única, diseñada para encantar y sorprender. Las aguas cálidas de Anguilla son el escenario perfecto para remar acompañado únicamente por el sonido de las olas. El detalle especial: el kayak iluminado brilla en la noche, añadiendo un toque de fantasía a la travesía bajo el cielo estrellado.

Esta actividad combina aventura, contacto con la naturaleza y un atractivo visual único que permite remar bajo las estrellas y, al mismo tiempo, observar la vida marina. Es una excursión ideal para viajeros que disfrutan de experiencias exclusivas y memorables.

Durante el recorrido es frecuente observar fauna marina. El océano se convierte en un escenario de descubrimientos: langostas recorriendo los arrecifes, peces saltando y, con suerte, hasta un Ballyhoo podría saltar dentro del kayak, regalándole una anécdota inolvidable para compartir.

Detalles del paseo