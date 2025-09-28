En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 en Buenos Aires, representantes de Federación, Concordia y Chajarí (Entre Ríos, Argentina), junto a la ciudad de Salto (Uruguay), presentaron la propuesta conjunta de la Región de Salto Grande, un destino que se posiciona como único en la feria por su carácter binacional y por la diversidad de experiencias que ofrece.

Los referentes destacaron que la región combina turismo termal, naturaleza, pesca, cultura, historia, deporte y gastronomía, con la ventaja de contar con conectividad aérea desde los aeropuertos de Concordia y Salto. “No se trata de competir, sino de complementarnos y trabajar en bloque, mostrando un menú mucho más amplio de experiencias”, señaló Laureano Schvartzman, subsecretario de Turismo de Concordia.

La marca “Región de Salto Grande” busca potenciarse a nivel nacional e internacional, con el objetivo de atraer turistas argentinos, brasileños, uruguayos y abrirse a nuevos mercados. Entre sus principales atractivos destacan:

  • Complejos termales de gran envergadura, con parques acuáticos y circuitos de bienestar.
  • El lago y el río Uruguay, ideales para actividades náuticas, pesca y contacto con la naturaleza.
  • Una amplia agenda de eventos deportivos y culturales a lo largo de todo el año.
  • Turismo corporativo, con centros de convenciones y espacios preparados para grandes encuentros regionales.
  • Patrimonio histórico y productivo, con circuitos rurales y citrícolas.

Además, se remarcó la importancia de la integración binacional, invitando a los visitantes a vivir experiencias conjuntas recorriendo el territorio entre Argentina y Uruguay en menos de una hora de viaje.

Con el lema “Tierra de agua y buenas energías”, la Región de Salto Grande se posiciona como un destino turístico estratégico y diferenciado, que une lo mejor de ambos países y se proyecta como un referente en turismo termal, cultural y de naturaleza para toda la región.