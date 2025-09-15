Qué hacer en 48 horas en San Martín de los Andes y no es la ruta de los Siete Lagos

Muchos llegan a San Martín de los Andes como parada en la Ruta de los Siete Lagos, pero hay mucho más por descubrir. Mensajero viajó hasta allí para vivir las experiencias imperdibles que van más allá del famoso camino escénico. En 48 horas podés armar un recorrido que combine naturaleza, gastronomía, aventura y relax, conectándote con la esencia de la Patagonia.

San Martín de los Andes no es solo un punto intermedio entre lagos y montañas. Es una ciudad con identidad propia, que invita a caminar sus bosques, navegar sus aguas, disfrutar sabores locales y descubrir rincones con encanto. Acá, todo está cerca: la ciudad, el parque, el lago y nuevas posibilidades que quizás no conocías.

Para ver el atardecer: Casa de Té Arrayán

A solo 4 km del centro, dentro del Parque Nacional Lanín, se encuentra Arrayan, la casa de té más antigua de la Patagonia, declarada Patrimonio Arquitectónico y Cultural de Neuquén. Asentada con vistas panorámicas al lago Lácar, esta casa de té ofrece la experiencia “Three Tier Tea Tower” o Torre de Tres Pisos, donde se sirven sándwiches con pan casero, pastelería artesanal y los tradicionales scones, todo acompañado con blends exclusivos seleccionados por su tea blender.

La historia cuenta que Renée Dickinson, una joven inglesa de tan solo 26 años, aspirante a actriz y modelo, llegó a la zona a visitar a su hermano y ahí comenzó el sueño de abrir ese lugar.

Para comenzar con tamaño proyecto, recibió tierras del Parque Nacional Lanín que fueron cedidas con el objetivo de fomentar el turismo local, y en 1939 inauguró la histórica casa de té Arrayán.

El nombre “Arrayán”, en mapudungún, significa “donde cae el último rayo de sol” y es solo una representación de la magia de este lugar. Justamente por esos atardeceres es que se recomienda visitar este lugar en ese momento del día.

La estructura aún conserva la madera de ciprés original que combina con los grandes ventanales que permiten vistas panorámicas, pero para quienes prefieren un espacio aún más cálido, pueden optar por el hogar a leña que está decorado con cajas de bombones históricas y fotos de Reneé.

Si bien la vida de su fundadora fue muy corta, solo pudo ver el lugar funcionando unos pocos años, si legado se mantuvo gracias a, primero su familia, ya que fue su hermano Barney, luego su esposa Francis y, más tarde, su hija Janet Dickinson, quienes se ocuparon.

Luego, la casa de Te pasó por diferentes manos, incluso en los 90 se construyó una hostería tipo boutique que continúa hasta hoy. Actualmente, Ornella Aristizábal, es quien está a cargo y también es la famosa tea blender.

Lago Hermoso, con o sin nieve: múltiples posibilidades

A unos 25 minutos de la ciudad, en pleno Parque Nacional Lanín, se encuentra el centro de esquí Lago Hermoso, inaugurado recientemente. Diseñado para toda la familia, este centro combina pistas de esquí y snowboard, clases para principiantes con equipo incluido y instructores certificados, en un ambiente sin demoras ni filas.

Pero no todo es nieve. También proponé excursiones con raquetas, cabalgatas blancas y paseos en motos de nieve o vehículos oruga para disfrutar el paisaje desde otra perspectiva. Durante el verano, el entorno se transforma y permite caminatas, trekking y contemplación del entorno serrano.

Navegar con Naviera Lacar & Nonthué

Un imperdible de San Martín de los Andes son los paseos lacustres con Naviera Lacar & Nonthué, que opera desde 1997. Desde el muelle local se realizan traslados a la península de Quila Quina y excursiones al Hua Hum, cruzando los lagos Lácar y Nonthué hasta el comienzo del río Hua Hum.

Este recorrido de unos 28 km permite descender en ciertas paradas, almorzar, caminar o comprar artesanías regionales, mientras se disfruta del entorno cordillerano, bosques y aguas cristalinas. Es una manera serena y panorámica de conocer la región desde el agua.

Itinerario sugerido para aprovechar 48 horas

Día 1: Naturaleza y sabores

Mañana: Comenzá con té y scones en Arrayan, conectando con la historia y la calma del lago Lácar.

Mediodía: Almorzá en el centro o llevá picnic hacia senderos cercanos al lago.

Tarde: Caminata o cabalgata ligera; podés elegir trekking en laguna Pudú-Pudú o rumbo al Lago de los Cármenes.

Noche: Cena en el centro y paseo por la costanera iluminada.

Día 2: Nieve y agua

Mañana temprano: Viaje a Lago Hermoso para esquí, snowboard o vivencias en la nieve como raquetas o motos de nieve.

Mediodía: Almuerzo en la base del centro.

Tarde: Retorno a la ciudad y paseo lacustre con Naviera Lacar & Nonthué hacia Quila Quina o Hua Hum.

Atardecer: Relax con vista al lago Lácar o cena en un restaurante local.

Más propuestas según la estación

En verano, además del esquí y la nieve, la ciudad ofrece rafting, mountain bike, canopy y trekking en los alrededores, junto con eventos deportivos como triatlones, Patagonia Run, Gran Fondo de los 7 Lagos y MTB Race, que atraen a visitantes de todo el mundo.

San Martín de los Andes es mucho más que una parada escénica. En 48 horas podés construir una experiencia integral: desde el aroma del té en Arrayan, la emoción de deslizar por la nieve en Lago Hermoso, hasta la serenidad de navegar los lagos patagónicos. Cada actividad tiene su encanto y refleja la diversidad natural y cultural de esta ciudad rodeada de bosques y montañas.

Este destino invita a descubrir sus rincones con tiempo y curiosidad. Así, viajar ya deja de ser transitar y se convierte en conectar. Y después de ese fin de semana, entendés por qué San Martín de los Andes es mucho más que una escala.