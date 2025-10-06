Uno de los focos centrales que tiene la Feria Internacional de Turismo es la posibilidad que tienen los destinos nacionales e internacionales de promocionar sus lugares y atractivos. En materia regional, Uruguay aprovechó la cercanía que tiene con Buenos Aires y trajo un fuerte paquete de productos para los cuatro días en que se desarrolló la feria. Luego, Cristian Pos, director nacional de Turismo del país vecino, dialogó con Mensajero y detalló el rendimiento logrado.

“Hacemos un balance positivo, sobre todo por lo que nos dicen las intendencias y los operadores privados que vinieron a esta feria. Para esta edición, trajimos un modelo un poco distinto de stand, donde hubo un área exclusivamente para destinos y un lugar de escritorios para operadores que funcionó muy bien. Hablando con ambos sectores, sacamos la conclusión de que superamos nuestras expectativas”, comentó Pos.

Con la temporada de invierno ya culminada, varios de los destinos sacaron sus conclusiones sobre cómo se desenvolvió en materia turística. En el caso de Uruguay, y según la mirada de Pos, tuvo un nivel esperado. “El ministerio saca estadística por trimestre de la información que tenemos acumulada hasta agosto y fueron buenos números. El invierno rindió bien, con la zona del litoral termal como uno de los lugares más visitados”, afirmó.

Incluso, destacó que el arribo de los argentinos fue subiendo en comparación con el año pasado. “Hemos tenido 1.400.000 argentinos durante este año, cuando en todo 2024 tuvimos 1.000.700 aproximadamente, sumado a los brasileños, que pensamos que podía haber una caída mayor y no la hubo. Este viene siendo un buen año hasta esta altura, en donde si se mantiene la tendencia, vamos a cerrar un 2025 aprobado”, subrayó.

Turistas de tránsito y la chance de consolidar otros lugares

Durante las jornadas de público, cientos de personas se acercaron para ver las propuestas de los destinos consolidados como Montevideo, Colonia, Punta del Este, Rocha y Canelones. Sin embargo, durante las rondas de negocios se generó un cambio. Ante eso, Pos destacó lugares con un tipo de turismo distinto al habitual, y también señaló la presencia de un pasajero diferente.

“El departamento de Lavalleja, con la ciudad de Minas, que está cercana a Punta del Este, está trabajando todo un geoparque que busca ser designado por la UNESCO, con todo un área de turismo de naturaleza, místico, arqueológico y espiritual. En el departamento de Flores, también vinculado con San José, se destacan las áreas rurales y naturales”, afirmó.

“Hay un turista argentino de tránsito que pasa por Salto, Paysandú y Rivera hacia Brasil. Estamos viendo que se transforme en un stopover terrestre que descanse y pase un buen día en Tacuarembó, Rivera y Artigas, donde se puede hacer turismo minero, de naturaleza y de compras”, expresó.

Perfil del visitante argentino a las tierras uruguayas

Siendo, quizás, el mercado más importante para los uruguayos, el gasto de los viajeros argentinos también marcó una tendencia en este aspecto. Según análisis que sacaron del otro lado del Río de la Plata, el gasto diario es de 541 dólares, con una estadía promedio de seis noches. Ante eso, Pos destacó que esos números se mantienen pese a las diferencias económicas. “Se está manteniendo”, afirmó, aunque puede variar dependiendo del volumen y del gasto.

Capacitaciones con los agentes de viajes y el lanzamiento de verano

En cuanto al trabajo con el trade, Pos anunció las próximas acciones que tendrán en estos días. “En breve estaremos en Rosario y Córdoba, mientras que estamos tratando de definir Entre Ríos. Nuestra idea es mantenerlo todo el año. También recuperamos un poco la presencia con servicio de relaciones públicas permanentes en Argentina y Brasil”, subrayó el director de Turismo, quien afirmó que se espera el monto del nuevo presupuesto para programar acciones en 2026.

Por último, durante las jornadas de la feria también se realizó el acto inaugural para el periodo vacacional, en el que el lema para esta campaña fue Uruguay Sorprende. “El concepto que más salió en los comentarios de la gente y de los turistas que van a Uruguay es el de sorpresa. No solo presentamos nuestras clásicas playas, sino que también promovemos todos los destinos de nuestro país”, cerró.