En la Feria Internacional de Turismo 2025 (FIT), Puerto Vallarta volvió a decir presente con una propuesta que busca reforzar su posicionamiento en el mercado argentino. En diálogo con Mensajero, Sugei Cárdenas, directora de Promoción, Relaciones Públicas y Comunicación del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, destacó la importancia de la feria como espacio para acercarse tanto al público general como a los agentes de viajes.

Durante las dos primeras jornadas, el destino mexicano recibió gran cantidad de consultas. “Muchos visitantes ya conocían Puerto Vallarta y otros llegaron con viajes planeados, incluso para celebraciones como bodas”, explicó Cárdenas. En los días profesionales, en tanto, el foco estuvo en actualizar a los agentes sobre conectividad aérea, opciones de hospedaje y las diversas experiencias que ofrece el destino.

Uno de los aspectos diferenciales de Puerto Vallarta frente a otros destinos de México es su autenticidad. “Decimos que somos el destino de playa más mexicano. Caminar por sus calles empedradas, con fachadas blancas y techos rojos, realmente transmite la esencia de México”, señaló la representante del fideicomiso. Además del sol y la playa, la ciudad ofrece cultura, gastronomía, historia y propuestas para todos los segmentos: desde turismo familiar y de amigos, hasta viajes de negocios, golf, wellness y el público LGBT+, que encuentra en la Zona Romántica una de las áreas más vibrantes.

Puerto Vallarta se divide en distintas zonas, cada una con características propias: Marina Vallarta, exclusiva y con campo de golf; la Zona Hotelera Norte, cercana a la terminal de cruceros; el Centro Histórico, ideal para recorrer a pie; la Zona Romántica, referente del turismo LGBT+ y la vida nocturna; y la Zona Sur, perfilada como área zen, con hoteles eco-friendly y experiencias de bienestar como yoga o temazcal.

Para quienes buscan imperdibles, Cárdenas recomienda las playas del sur, en especial Colomitos, considerada la más pequeña de México, con aguas esmeralda, arena dorada y atardeceres inolvidables. “Puerto Vallarta tiene mucho que ofrecer a cada tipo de viajero. Lo importante es preguntar qué busca el cliente y, en base a eso, recomendar la zona y las actividades ideales”, concluyó.