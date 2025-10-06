Minas Gerais sale al mercado argentino con experiencias históricas y alta cocina

El Gobierno de Minas Gerais, a través de la Secretaría de Estado de Cultura y Turismo (Secult-MG), realizó un desayuno como encuentro de negocios en Hierro Bodegón, en Palermo, para presentar a los operadores de turismo, agentes de viajes y prensa local la riqueza cultural, gastronómica y turística del estado.

Durante el encuentro, se destacaron itinerarios emblemáticos como el municipio de Capitólio, el Circuito das Águas, el Circuito do Ouro, el Circuito Encantos de Minas y la Ruta del Café Especial de Carmo de Minas, que expresan la amplitud de experiencias ofrecidas por el destino.

La subsecretaria de Turismo, Patrícia Moreira, condujo la presentación, resaltando el potencial del estado en los segmentos de turismo histórico, turismo de lujo, bienestar, turismo de naturaleza, experiencias inmersivas y destination wedding.

Uno de los puntos altos del evento fue la Cocina de Minas, que ganó protagonismo bajo el liderazgo del reconocido chef Felipe Rameh y su equipo. Los invitados argentinos pudieron degustar sabores auténticos y comprender la relevancia de la gastronomía como pilar de la identidad minera.

Entre las autoridades presentes se destacaron el embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, junto a su esposa, la ministra consejera Mônica Tambelli, la jefa de la Sección de Turismo de la Embajada de Brasil, Mariana Parra, y Fernanda Galli, además de la directora de Promoción y Marketing de Belotur, Marina Simião, y Rafael Carrara, analista de Marketing de BH Airport y Maria Sol Kardashian de Gol Líneas Aéreas.

El evento registró una gran participación de agentes de viajes, operadores y representantes de la prensa, quienes en la ocasión tuvieron una vivencia inmersiva en el universo minero, recibiendo información calificada sobre los atractivos turísticos del estado.

Según Carrara, Minas Gerais cuenta actualmente con varios vuelos semanales directos que conectan Belo Horizonte con Buenos Aires, reforzando la conectividad y la cercanía entre ambos destinos.

Para la subsecretaria de Turismo del estado, Patrícia Moreira, el encuentro fue estratégico para posicionar Minas Gerais en el mercado argentino: “Promover Minas Gerais para el público argentino es una oportunidad de posicionar nuestros productos turísticos para quienes buscan en Brasil experiencias más allá del sol y la playa. El estado ofrece riqueza cultural, experiencias únicas y una cocina inolvidable, lo que nos convierte en un destino competitivo y atractivo para los argentinos”.