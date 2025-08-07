Medellín celebra la Feria de las Flores con tradición, música y color

Cada año, Medellín se transforma en un escenario vibrante que combina tradición, naturaleza y cultura. La Feria de las Flores, que comenzó el 1 y se celebrará hasta el 10 de agosto, es mucho más que un evento: es una manifestación de orgullo paisa y un homenaje a sus raíces campesinas.

Durante estos días, la ciudad ofrece un abanico de actividades para todos los gustos, desde desfiles llenos de color hasta experiencias rurales en las montañas cercanas. Para los visitantes argentinos y chilenos, representa una oportunidad única de conocer una Medellín auténtica y diferente de los destinos de playa más clásicos de Colombia.

El origen de la tradición silletera

A tan solo media hora del centro se encuentra Santa Elena, cuna de la tradición silletera. Hace más de un siglo, los campesinos transportaban flores y productos agrícolas en grandes estructuras de madera llamadas silletas. Con el tiempo, esta costumbre se convirtió en símbolo cultural de la región.

El momento cumbre de la feria es el Desfile de Silleteros, que este año tendrá lugar el 10 de agosto. Más de 500 hombres, mujeres y niños descenderán desde sus fincas con imponentes silletas adornadas con flores frescas, preparadas durante semanas. Es un espectáculo que emociona por su belleza y por el esfuerzo que representa.

Turismo rural y experiencias con identidad

La Feria de las Flores no se limita al desfile. En Santa Elena, más de 30 fincas silleteras reciben visitantes que buscan sumergirse en la cultura local. Allí se puede aprender a armar una silleta, recorrer cultivos, compartir un almuerzo típico cocinado a leña y conocer historias que se transmiten de generación en generación.

Este tipo de propuestas impulsa el turismo comunitario y sostenible, permitiendo que las familias campesinas diversifiquen sus ingresos y los viajeros vivan experiencias auténticas. Para quienes valoran lo artesanal y lo humano, es una oportunidad de conectar directamente con el alma de Medellín.

Un calendario repleto de actividades

La programación de la Feria de las Flores incluye más de 200 eventos gratuitos. Entre los más destacados:

Parque Cultural Nocturno, con conciertos de bolero, música tropical y ritmos afrocaribeños.

Desfile de Autos Clásicos, un atractivo para coleccionistas y curiosos.

Festival Nacional de la Trova, que combina humor, improvisación y poesía popular.

Fiestas en barrios como Provenza y la Avenida Primavera, donde la música y el baile invaden las calles.

Este año, los silleteros llevarán una cinta negra en homenaje a las víctimas del invierno en Colombia y estrenarán vestimenta tradicional, reafirmando el valor patrimonial de la celebración.

Medellín más allá de la feria

Quienes viajen para la feria podrán aprovechar para conocer otros atractivos de la ciudad:

Parque Arví, reserva natural con senderos, mercado campesino y patrimonio arqueológico.

Centro histórico y artístico, con la Plaza Botero, la Avenida La Playa y el Museo de Antioquia.

Comuna 13, símbolo de transformación urbana y arte callejero.

Compras en ferias de emprendimiento, tiendas de diseño local y outlets.

También es posible explorar zonas rurales cercanas como San Cristóbal o Altavista, ideales para rutas agroturísticas y caminatas entre cultivos.

Una ciudad que se vive con los cinco sentidos

Medellín no es solo un lugar para visitar, es un destino que se siente. Su clima primaveral, la calidez de su gente y la fuerza de sus tradiciones convierten cada momento en una experiencia memorable.

La Feria de las Flores es la ocasión perfecta para descubrir una ciudad que ha transformado su historia en celebración. Entre música, colores y aromas, Medellín invita a vivirla intensamente.

Del 1 al 10 de agosto, la capital antioqueña florece en su máxima expresión. Y como dicen los locales, “Medellín no se visita… se vive”.