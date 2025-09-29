Malasia es un país rico en muchos aspectos: una variada gastronomía, mezcla de culturas, paisajes y una flora y fauna únicas en el mundo. Con el objetivo de mejorar sus números en materia turística, su presencia en la Feria Internacional de Turismo 2025 fue una muestra de ello. Linawati Ismail, directora adjunta de Turismo, dialogó con Mensajero sobre esta nueva apuesta y las cualidades que tiene el país asiático para atraer a más turistas.

“Malasia es la ventana de Asia. Muchas veces incluso se la describe como Asia en un solo país, ya que reúne diferentes culturas, tales como la china o la india. Sin embargo, la cultura de nuestro país presenta sus propios atractivos. Tenemos una rica tradición gastronómica, así como todo lo relacionado con sus playas”, afirmó la subdirectora para las Américas, quien destacó estar en FIT para promocionar sus productos.

En cuanto al mercado argentino, el incremento de turistas a ese país ha ido en aumento, sobre todo hacia lugares como Kuala Lumpur, su capital, o destinos como Borneo. Sin embargo, Ismail destacó que los números que presenta Argentina están por encima de lo esperado. “Tenemos buenos números de visitantes argentinos, los cuales están incrementándose en dos dígitos. Esto es interesante para nosotros y potencia la nueva campaña que estamos comenzando”, afirmó.

Además de lo que ofrecen su capital futurista y Borneo, Malasia también tiene en su catálogo otros destinos importantes. “Malasia es un país muy diverso que ofrece ciudades como Malaca, por ejemplo, muy visitada por los argentinos en el último tiempo. También hay otros lugares como Penang, con su riqueza cultural y sus diferentes atractivos, y Langkawi, por sus playas y sus actividades marítimas, que también es importante conocer”, subrayó.

El trabajo con los agentes de viajes

Por último, para potenciar los números turísticos y seguir consolidándose en este mercado, la capacitación de los agentes de viajes es un factor clave. Incluso, según Ismail, estar en un evento de este calibre fue una de las principales acciones. “Estamos precisamente trabajando en un programa de entrenamiento primero dirigido a los tour operadores y después a las agencias de viajes, que comenzaremos a implementar pronto”, cerró.