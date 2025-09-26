El Kennedy Space Center es uno de los lugares a visitar si estás en Estados Unidos. A solo 25 minutos del puerto y a 45 minutos de Orlando, este complejo de visitantes es mucho más que un museo: es una experiencia inmersiva en la historia y el futuro de la exploración espacial. No en vano, ha sido reconocido como una de las mejores atracciones del mundo.

Un lugar para todos los gustos y edades

El Kennedy Space Center ofrece un abanico de actividades para que todos disfruten. Aquí te mostramos algunas de las atracciones más destacadas que puedes encontrar:

Space Shuttle Atlantis® : Acércate al icónico transbordador espacial y vive de cerca la historia de su misión. Es una oportunidad única para ver esta maravilla de la ingeniería.

: Acércate al icónico transbordador espacial y vive de cerca la historia de su misión. Es una oportunidad única para ver esta maravilla de la ingeniería. Gateway: The Deep Space Launch Complex® : Explora las misiones actuales y futuras de la NASA con exhibiciones interactivas que te transportarán a las profundidades del espacio.

: Explora las misiones actuales y futuras de la NASA con exhibiciones interactivas que te transportarán a las profundidades del espacio. Rocket Garden: Pasea entre cohetes reales que han hecho historia y conoce las hazañas de la era espacial.

Pasea entre cohetes reales que han hecho historia y conoce las hazañas de la era espacial. Kennedy Space Center Bus Tour: Realiza un recorrido en autobús que te llevará a lugares clave como The Gantry at LC-39, donde podrás ver las plataformas de lanzamiento y aprender sobre el trabajo de monitoreo de la NASA.

Realiza un recorrido en autobús que te llevará a lugares clave como The Gantry at LC-39, donde podrás ver las plataformas de lanzamiento y aprender sobre el trabajo de monitoreo de la NASA. Apollo/Saturn V Center: Descubre la historia de las misiones Apolo y admira el imponente cohete Saturn V, una pieza clave en el viaje a la Luna.

Descubre la historia de las misiones Apolo y admira el imponente cohete Saturn V, una pieza clave en el viaje a la Luna. Planet Play: Un área interactiva y educativa diseñada para que los más pequeños (de 2 a 12 años) aprendan sobre el espacio de forma divertida.

Vive una experiencia más allá de lo habitual

El complejo no solo se enfoca en la historia, sino que también ofrece experiencias interactivas y emocionantes:

Simuladores de vuelo: siente la adrenalina con simuladores como el Shepard Flight to Space y HYPERDECK VR.

Chat with an Astronaut: por un costo adicional, puedes unirte a una charla relajada con un astronauta real, una oportunidad perfecta para hacer preguntas y aprender de quienes han viajado al espacio.

Astronaut Training Experience: para los más aventureros, esta experiencia adicional te permite entrenar como un verdadero astronauta.

Flexibilidad para tu itinerario

Una de las grandes ventajas del Kennedy Space Center es su flexibilidad. Una opción destacada para aquellos viajeros que se encuentran en un crucero, ya que podrán visitar el complejo antes de su embarque o después de desembarcar, ya que cuenta con servicio de resguardo de equipaje. Una opción segura y práctica para quienes tienen tiempo libre antes de ir al hotel o tomar un vuelo de regreso.