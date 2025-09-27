Jujuy se encuentra presente en la Feria Internacional de Turismo 2025 con propuestas renovadas que combinan identidad, innovación y proyección internacional. Durante la primera jornada de la edición N°29, Mensajero habló con el ministro de Cultura y Turismo de la provincia norteña, Federico Posadas, quien destacó la actualidad del destino y sus atractivos.

Asimismo, Posadas destacó su Ruta del Vino de altura, un producto que pasó de tres bodegas a veinte y que hoy ofrece experiencias enoturísticas únicas: vinos de calidad mundial elaborados en viñedos pequeños, integrados con gastronomía local, alojamiento y paisajes inigualables de la Quebrada. A este eje se suma el Tren Solar de la Quebrada, ícono del turismo sustentable que ya lleva un año en funcionamiento y continúa consolidándose como atractivo emblemático.

Además, Jujuy destaca su red de turismo rural comunitario, los destinos emergentes y la candidatura de Maimará como uno de los Pueblos más Lindos del Mundo, cuyo resultado se conocerá en octubre. Bajo el lema “Jujuy, Magia Pura”, la provincia refuerza su posicionamiento de marca con campañas nacionales e internacionales que lograron instalar al destino en la mente del viajero. A pesar de un escenario desafiante, las estadísticas muestran que la provincia mantiene un nivel de ocupación 30 % por encima del promedio del norte argentino.

La apuesta no se limita a la promoción: en 2026 se inaugurará el Museo Lola Mora y el primer hotel 4 estrellas superior en San Salvador, lo que potenciará la oferta cultural y hotelera de la capital. "Era una de las piezas que faltaban para que la ciudad pueda explotar en todo su potencial como destino”, destacó el ministro.

Por otra parte, durante la feria se firmó un convenio con Chubut para trabajar en conectividad aérea, promoción cruzada y desarrollo conjunto de experiencias. Ante este nuevo vínculo turístico, Posadas dijo: “Somos destinos muy distintos pero complementarios, y trabajar juntos nos permite potenciar la visibilidad de cada provincia”.

Con estas acciones, el encargado de la cartera turística afirmó que su participación en la FIT no es solo un espacio de promoción, sino una plataforma estratégica para cerrar acuerdos, fortalecer vínculos con el sector privado y proyectar al destino como un referente turístico integral en Argentina y el mundo.