Uno de los lugares más concurridos que tuvo la Feria Internacional de Turismo fue todo el pabellón de Brasil. Con rondas de negocios constantes y con una afluencia fuerte por parte del público general, destinos de ese país mostraron su catálogo de productos para un verano que aparenta ser fuerte. Ante eso, Gramado, ciudad ubicada en el estado de Río Grande do Sul y con más de 40.000 habitantes, también mostró todo su potencial para captar turistas argentinos.

Siendo un destino de mucho interés para el mercado brasileño, Ricardo Bertolucci Reginato, secretario de Turismo de Gramado, dialogó con Mensajero y comentó las características que tiene el lugar y la importancia que tendría posicionarse en Argentina. “Gramado fue una ciudad creada y pensada para el turismo. El producto que hacemos es turismo, por lo que todo el destino presenta características y condiciones para ser un lugar especial”, afirmó Reginato.

“Contamos con 25.000 camas, más de 75 atractivos turísticos, más de 200 restaurantes y más de 300 hoteles; algunos de los mejores hoteles de Latinoamérica y de Brasil están presentes en Gramado. A su vez, la arquitectura del lugar es muy especial. Es que una ciudad que fue colonizada por italianos y alemanes. Entonces, la característica de la ciudad, con sus casitas y locales, tiene todo un tinte europeo”, comentó el secretario.

Dentro de las cualidades que presenta la ciudad del estado de Río Grande do Sul están sus grandes cantidades de parques. Incluso, también son importantes la Navidad y las Pascuas, como una de las fiestas más relevantes del año. “El turista visita un universo muy grande de opciones. Tenemos parques donde cae nieve a lo largo de todo el año. También hay parques cubiertos cerrados indoor de nieve, de los más grandes del mundo, como así también parques de naturaleza”, subrayó.

Tipo de turistas que visitan Gramado durante el año y un eslogan especial

Otra de las grandes características que presenta Gramado es su tipo de viajero. Debido a sus atractivos, es considerado un lugar especial para desarrollar actividades familiares y para parejas. “El público de Gramado es, sobre todo, familias y parejas porque es una ciudad muy romántica. Es un destino wedding muy fuerte en el mercado local, sobre todo”, afirmó el secretario de Turismo de la ciudad.

"El chocolate es un producto especial de Gramado. Somos la capital brasileña del chocolate artesanal. Tenemos una Navidad muy fuerte y una Pascua muy conocida en Brasil. La calidad de la gente del lugar es muy profesional al momento de atender a los turistas, lo cual no es tan común en muchos destinos. Todo es muy calificado y la gente que vive allí se prepara mucho", subrayó.

El interés por atraer turistas argentinos

“De todo el público que visita Gramado, el 5% es solo internacional. Y de eso, el 3,5% son de Argentina. Desde enero de 2024 hasta enero de 2025, crecimos un 170% el número de argentinos y estoy seguro de que vamos a crecer más ahora. He notado que el mercado argentino está muy interesado y en Gramado estamos haciendo todo lo posible para mejorar esos números. Creo que el mercado argentino es la mejor manera que tenemos de internacionalizar el destino”, cerró.