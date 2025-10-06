A pocos días del comienzo de un nuevo fin de semana largo en todo el país, en conmemoración del Día de la Diversidad Cultural, el Ente de Turismo de Buenos Aires dio detalles de la oferta turística del destino durante los tres días del receso. Entre las actividades programadas se encuentran grandes eventos musicales y deportivos, además de las propuestas tradicionales del destino.

“Este fin de semana largo es fundamental para seguir fortaleciendo la actividad turística en Buenos Aires. En este caso, la primavera nos invita a disfrutar de una ciudad renovada, que propone redescubrir sus atractivos tradicionales desde un punto de vista diferente, con actividades al aire libre, espectáculos y experiencias que muestran lo mejor de esta temporada”, sostuvo Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

Entre las actividades destacadas para este fin de semana se encuentran grandes espectáculos, eventos deportivos y una amplia agenda para disfrutar de la Ciudad al aire libre.

Cuáles son los grandes eventos del fin de semana

Viernes 10 y domingo 12: Marianela Núñez , primera bailarina del Royal Ballet de Londres, integrará el elenco de Onegin en el Teatro Colón , en una obra dramática que conjuga literatura, música y danza.

Sábado 11: el Parque de la Ciudad será una vez más el punto de encuentro de jóvenes fanáticos de la música electrónica en una nueva edición de la Creamfields , uno de los festivales más importantes del mundo.

Domingo 12: en Puerto Madero se correrá el Gran Fondo de Buenos Aires , una carrera para ciclistas de todas las condiciones y habilidades. Este encuentro atrae a miles de ciclistas, espectadores y voluntarios en dos circuitos: uno de 120 km y otro de 55 km.

Además, Fuerza Bruta presentará, durante todo el fin de semana, su show AVEN en la Sala SinPiso (Julio Argentino Roca 4100).

Las opciones para redescubrir la Ciudad en primavera

Para este fin de semana largo, Buenos Aires cuenta con una amplia variedad de actividades para disfrutar de la temporada primaveral, que invita a salir a recorrer la Ciudad en bicicleta y probar opciones gastronómicas para todos los gustos y bolsillos, como el Patio de los Lecheros (Flores), un espacio pintoresco que propone una salida en familia o con amigos; y Vía Viva (Belgrano), un polo gastronómico ubicado en el Barrio Chino que ofrece los sabores tradicionales de la cocina asiática.

La oferta gastronómica de la Ciudad se complementa con una gran cantidad de rooftops y sky bars en Microcentro, que ofrecen una experiencia que combina una cena con vistas panorámicas de la Ciudad.

Además, esta época del año es una oportunidad ideal para disfrutar de los espacios al aire libre de Buenos Aires, como por ejemplo:

Bosques de Palermo , el pulmón verde más grande de la Ciudad, representa un paseo emblemático para los turistas y cuenta con el Patio Andaluz , recientemente renovado, que fue construido hace casi cien años con materiales que llegaron en barco desde España y que la Ciudad restauró completamente. Se puede visitar de martes a domingos, de 10 a 18.

Jardín Japonés , con su fuerte identidad asiática; el Jardín Botánico , que concentra más de 1.500 especies vegetales; y la Reserva Ecológica Costanera Sur , un lugar que propone recorrerlo en bici o caminando, pero también avistar todo tipo de animales.

Paseos en catamarán a cargo de la empresa de transporte Sturla Viajes, que unen Puerto Madero con La Boca; y de la compañía Humberto M, con una experiencia que propone vistas de la Ciudad al atardecer.

El Bus Turístico , una opción ideal para recorrer los barrios más emblemáticos de la Ciudad; y los múltiples espacios verdes con los que cuenta Buenos Aires, como el Jardín Japonés, el Ecoparque, el Jardín Botánico y la Reserva Ecológica Costanera Sur.

Cabe mencionar que, en el marco del programa Elegí Argentina, Buenos Aires ofrece promociones en estadías en hotelería y gastronomía, descuentos en servicios contratados mediante agencias de viajes y experiencias tangueras, entre otras. Toda la información se puede encontrar en la página oficial de turismo de CABA.