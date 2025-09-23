Experiencia gourmet japonesa en Buenos Aires con Dashi Palacio Alcorta

Buenos Aires se ha consolidado como una de las capitales gastronómicas de la región, con propuestas que fusionan tradición, innovación y diseño. Entre esas experiencias de alta cocina destaca Dashi Palacio Alcorta, un espacio que combina lo mejor de la cultura japonesa con influencias contemporáneas y un entorno arquitectónico único.

Con más de 13 años de trayectoria, Dashi Palacio Alcorta no es simplemente un restaurante: es una experiencia sensorial que trasciende el plato. Desde sus primeros días, supo posicionarse como referente en sushi y cocina fusión asiática-peruana, ganando un lugar privilegiado en el corazón de la escena gourmet porteña.

La propuesta culinaria: tradición y creatividad

El menú de Dashi Palacio Alcorta es un viaje que comienza con piezas de sushi elaboradas con precisión japonesa y evoluciona hacia sabores innovadores. La carta incluye nigiris de autor, ceviches frescos, tiraditos con un toque contemporáneo y rolls únicos que sorprenden tanto por su estética como por su sabor.

Los platos calientes completan la propuesta con alternativas como woks, sopas ramen, cortes de carne, opciones de mar y preparaciones vegetarianas. Además, se destacan menús adaptados para celíacos, veganos y personas con intolerancia a la lactosa, reflejando la versatilidad de una cocina pensada para todos los públicos.

El chef Roberto Nishida, figura reconocida en la gastronomía asiática de la Argentina, lidera la propuesta desde 2005. Su sello distintivo es la experiencia Omakase, una degustación guiada por el propio chef que se disfruta tanto en el salón principal como en el espacio exclusivo del primer piso.

Un diseño que trasciende lo arquitectónico

Más allá de la cocina, el diseño de Dashi Palacio Alcorta aporta un valor diferencial. Concebido para recrear la intimidad de una casa japonesa, el restaurante combina materiales nobles y líneas minimalistas en un espacio que sorprende por su funcionalidad y calidez.

Este concepto arquitectónico le valió ser finalista en los Architizer A+ Awards, un reconocimiento internacional que premia la innovación en diseño. Su mayor logro fue transformar un ambiente de escala amplia en una experiencia íntima, ideal tanto para reuniones sociales como para encuentros de negocios.

Con capacidad para 140 comensales en su salón principal, 30 en el salón VIP y 60 en el deck exterior, Dashi Palacio Alcorta logra un equilibrio entre amplitud y exclusividad. Cada sub-espacio invita a vivir la gastronomía en un entorno cuidado y estéticamente potente.

Platos destacados de la carta

Entre las opciones más celebradas de la carta figuran:

Nigiris de salmón flameados con aceite de trufa y salsa acevichada.

Tiradito de salmón crocante acompañado con chutney de mango y salsa de ají amarillo.

Rolls especiales, como el maki de langostinos y palta envuelto en pescado blanco con un toque de lima.

Estas propuestas conviven con opciones sin TACC y platos diseñados para quienes buscan alternativas veganas o vegetarianas, lo que amplía la experiencia a todo tipo de comensales.

Más que un restaurante: un concepto integral

La experiencia en Dashi Palacio Alcorta no se limita a la visita presencial. El restaurante también ofrece servicios de delivery, take away y propuestas personalizadas para eventos privados, lo que lo convierte en un espacio versátil tanto para jóvenes ejecutivos como para referentes de la gastronomía.

La combinación de ambientación minimalista, atención personalizada y calidad de producto eleva cada visita a un nivel gourmet. En definitiva, Dashi Palacio Alcorta es un referente que demuestra cómo la estética, el equilibrio y el sabor pueden convivir en armonía en pleno corazón de Buenos Aires.