Incentivar el movimiento en el mercado interno pareciera ser una de las nuevas batallas para Nación de cara a los próximos meses. A pesar de que el feriado del 10 de octubre sonó a una victoria para el interior del país, el balance que dejó el Travel Sale 2025, lanzado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), también fue una muestra de signos positivos.

La onceava edición de la acción, que conmemoró sus 10 años, demostró un impacto significativo en la industria, con un 63 % de las transacciones concentradas en destinos nacionales. Ante esta situación, el éxito que marcó la jornada de promoción reflejó el fuerte interés de los argentinos por explorar su propio país, beneficiándose de ofertas y promociones exclusivas. Incluso, Andrés Deyá, presidente de Faevyt, destacó el movimiento para el turismo interno.

"Es un orgullo para nosotros, desde Faevyt, contar con una herramienta como esta que estimula el movimiento y crecimiento turístico en cada rincón de Argentina", afirmó el presidente de la federación, quien a su vez, destacó el rol de Travel Sale como una "gran vidriera de viajes" que estimula el crecimiento turístico en todo el país, en donde a su vez, las agencias de viajes participantes reportaron un incremento de hasta el 450 % en ventas.

Por su parte, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, también fue otro actor que se subió a este escenario. Durante la Asamblea del CFT en San Juan, el funcionario dejó en claro la importancia que tiene volver a potenciar las bases del turismo interno, sumándole el feriado del 10 de octubre como una gran oportunidad para comenzar a equilibrar la balanza.

El impacto que el Travel Sale tuvo a nivel federal

Durante la semana que estuvo vigente la promoción, fueron varios los destinos que se posicionaron. Bariloche, Iguazú, Salta, El Calafate, Ushuaia, Mendoza, Neuquén, Jujuy, Catamarca, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Ante esta situación, Mensajero dialogó con algunas regionales de agentes de viajes, quienes explicaron como impactaron las ventas en cada uno de estos destinos.

Uno de los puntos que tuvo impacto positivo fue Salta. Lía Rivella, presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT), conversó con Mensajero y destacó los resultados obtenidos. “El Travel Sale tuvo un impacto positivo en el movimiento turístico nacional hacia Salta. Durante la campaña se comercializaron principalmente excursiones tradicionales, lo que demuestra que nuestra oferta sigue siendo atractiva y valorada por los viajeros argentinos que buscan experiencias auténticas y de calidad en la provincia”, afirmó.

Incluso, comentó que esta fue una oportunidad para mejorar los niveles del turismo nacional. “Un dato muy relevante es que las agencias que más beneficios y descuentos ofrecieron fueron también las que más trabajaron. Esto confirma que el turista nacional valora las oportunidades de ahorro y está atento a las promociones, pero sin dejar de priorizar la seguridad y la confianza que brindan las agencias de viajes y prestadores salteños”, subrayó.

Catamarca fue otro de los destinos más elegidos por los turistas. Incluso, desde la provincia, detallaron que fueron 10 las agencias catamarqueñas que participaron en esta edición, ofreciendo 6 y 12 cuotas sin interés, ofertas de 4 x 3 en excursiones y de 3 x 2 en actividades de montaña. Así es que sitios como Puna y Volcanes, Tinogasta y Fiambalá y Valle Central fueron de los más elegidos.

Sobre esta realidad, Evangelina Quarín, secretaria de Gestión Turística, destacó: “Es muy importante este aporte que hace el Estado Provincial de facilitar el acceso a herramientas como el Travel Sale, para que el sector privado pueda visibilizarse. Más allá de las ventas, sabemos que a las agencias locales les sirve esta vidriera para seguir promocionando y posicionando a Catamarca como uno de los destinos turísticos más importantes del país”.

Sumado a la palabra de Quarín, Cristian Fernández, presidente de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo de la provincia, también destacó el movimiento que hubo en el sector tras la jornada de promoción. “Hubo muchas consultas, pero pocas fueron las ventas. Este Travel Sale fue bueno porque se visualizó Catamarca para futuras ventas turistas que quieran venir acá a nuestra provincia”, subrayó.

Otros destinos, como por ejemplo La Rioja, tuvieron un resultado distinto. “Son pocas las agencias de La Rioja que se adhieren al Travel Sale, tal vez debemos difundirlo más y generar alguna motivación. La Rioja representa volúmenes relativamente pequeños, aunque justamente esa herramienta debe servir para apuntalar estos destinos”, comentó Poly Badoul, presidente de Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo Regional La Rioja.

Por su parte, Mónica Choque, presidenta de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo de Jujuy, fue otra de las que se sumó a la charla con Mensajero y valoró el accionar de las agencias. “El impacto del Travel Sale en Jujuy, fue muy positivo. Poder visibilizar las agencias, desde la más chica, hasta la de mayor envergadura, fue uno de nuestros principales objetivos y lo pudimos lograr”, expresó.

A su vez, indicó que pudieron mostrar las propuestas, nuevas experiencias, como el Tren Solar, bodegas de altura, que se complementan a la propuesta tradicional de paisajes, naturaleza y cultura, y que en esta oportunidad acercaron al consumidor directamente con el prestador. "La Quebrada de Humahuaca, fue lo más solicitado, pero también un crecimiento en otros lugares, como San Salvador, como punto estratégico para tomar excursiones", afirmó.

Neuquén fue otra de las ciudades que se sumaron a la conversación con Mensajero y dejaron en claro los números positivos que tuvo la semana de descuentos para el turismo. “Fuimos sponsor del Travel Sale con 23 agencias receptivas de la provincia que participaron de la acción. Receptivas de toda la provincia, había agencias del norte, del sur, de ciudad capital, en donde nos sentimos muy representados en toda su extensión”, dijo Marina González, directora provincial de Comercialización de NeuquenTur.