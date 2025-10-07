El destino del sur de Argentina que apuesta a los viajes con descuento

Empezó octubre y muchos argentinos comenzaron a pensar en qué hacer los últimos meses del año, evaluando los destinos, la conectividad, las opciones de promociones. La realidad es que dado el contexto económico que atraviesa el país, en muchos hogares se está apelando a la cautela, pero sin dejar el ocio de lado.

Por eso, es interesante ir revisando cuáles son las propuestas de los destinos y más si incluyen descuentos o promociones. Tal es el caso de Comodoro Rivadavia, que vuelve a posicionarse como uno de los destinos más atractivos de la Patagonia con el lanzamiento de Con Viento a Favor, una campaña de beneficios que busca incentivar los viajes hacia la ciudad ofreciendo promociones exclusivas en alojamiento, gastronomía y experiencias.

La propuesta, vigente desde el 1° de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025, está dirigida tanto a turistas nacionales como internacionales. Impulsada por Comodoro Turismo, la acción combina el esfuerzo conjunto de hoteles, agencias de viajes, prestadores turísticos y comercios locales, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa, accesible y sustentable para quienes visiten la ciudad.

Promociones y descuentos para aprovechar hasta fin de año

Los visitantes que se hospeden en establecimientos adheridos recibirán un voucher de beneficios, diseñado como un boleto de tren simbólico, que les permitirá acceder a múltiples promociones. Entre ellas se destacan el 3x2 en noches de alojamiento, 20% de descuento en estadías cortas, 3x2 en excursiones contratadas a través de agencias, 15% de descuento en contrataciones directas, y un atractivo Menú Turista con precio fijo en restaurantes adheridos.

Además, hay 2x1 en bebidas o productos seleccionados y descuentos en comercios locales, lo que convierte a la ciudad en una opción ideal para quienes buscan disfrutar del sur argentino con precios convenientes. Las agencias de viajes locales también ofrecen paquetes especiales desde $360.000 que incluyen alojamiento, excursiones y traslados desde y hacia el aeropuerto.

Aventura, naturaleza y experiencias únicas frente al mar

Entre las novedades más destacadas, “Con Viento a Favor” invita a conocer el mar patagónico desde una perspectiva diferente a través de los paseos náuticos “Comodoro desde el Mar”, organizados por operadores locales como Tonina Tour, Avistajes Martín Pescador, Al Este y Lafkenche.

El catálogo de experiencias continúa con buceo y snorkeling, una tendencia que crece entre los visitantes que buscan explorar la biodiversidad marina con instructores especializados. También se suman actividades de stand up paddle (SUP) y yoga frente al amanecer, ideales para quienes buscan conectar con la naturaleza y disfrutar del bienestar al aire libre.

En tierra firme, las propuestas de senderismo, travesías guiadas y experiencias 4x4 en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas permiten conocer uno de los paisajes más impactantes del litoral patagónico. Y para los más aventureros, el Aeroclub Comodoro Rivadavia ofrece vuelos bautismo que revelan desde el aire la inmensidad de la región.

Un destino estratégico con excelente conectividad

Comodoro Rivadavia se consolida como un hub turístico y logístico de la Patagonia central, gracias a su ubicación estratégica y a la conectividad aérea y terrestre que la vincula con todo el país. Desde el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi (CRD) operan vuelos directos de Aerolíneas Argentinas, JetSMART y Flybondi hacia Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, además de conexiones con Mendoza mediante escala técnica.

Asimismo, LADE (Líneas Aéreas del Estado) conecta la ciudad con destinos patagónicos como Río Grande, El Calafate, Ushuaia, Río Gallegos, Bahía Blanca y Mar del Plata, ampliando las opciones para quienes planifican viajes por el sur argentino.

A esto se suma la Ruta Nacional N°3, que une Comodoro Rivadavia con las principales ciudades del país y refuerza su papel como punto neurálgico para el tránsito de pasajeros y mercancías en la región.

Naturaleza, historia y hospitalidad patagónica

Con su mezcla de paisajes marítimos, meseta y cultura pionera, Comodoro Rivadavia se presenta como una puerta de entrada a la Patagonia Central. Sus principales atractivos naturales incluyen El Farallón, el Área Natural Protegida Rocas Coloradas y las playas que ofrecen vistas panorámicas únicas del Atlántico.

La ciudad, conocida por su legado ligado a la industria petrolera y a la inmigración europea, hoy se reinventa como un destino turístico en crecimiento, donde la naturaleza y la experiencia local se combinan para crear una propuesta auténtica.

Con esta nueva campaña de viajes y beneficios, Comodoro Rivadavia invita a descubrir su esencia patagónica, disfrutando de la aventura, la gastronomía y el confort, con viento a favor hasta fin de año.