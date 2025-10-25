Ubicada en el extremo norte de Misiones, es una de las joyas turísticas de la Argentina. Reconocida mundialmente por las Cataratas del Iguazú, esta ciudad ofrece mucho más que un simple destino natural: combina aventura, gastronomía, cultura local y una conexión profunda con la selva paranaense. Al ser uno de los destinos nacionales más visitados, Mensajero le preguntó a la IA de OpenAI un itinerario de tres días pensado para disfrutar a fondo la región y su entorno natural. Su respuesta:

Día 1 – Primer contacto con la selva y la ciudad

El viaje puede comenzar recorriendo el centro de Puerto Iguazú, con una parada en el Hito Tres Fronteras, donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay. Es un punto emblemático con vistas al río Iguazú y al Paraná, ideal para tomar las primeras fotos del viaje. Luego, la IA sugiere visitar el Biocentro Iguazú, un espacio que combina naturaleza y educación ambiental con mariposario, orquideario y reptiles. Por la tarde, se puede disfrutar de un paseo por la Feria de Artesanos o degustar cocina regional en alguno de los restaurantes que ofrecen platos típicos con pacú, surubí o mandioca.

Día 2 – Maravilla natural del mundo: las Cataratas del Iguazú

El segundo día está dedicado por completo a explorar el Parque Nacional Iguazú, hogar de una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. La IA recomienda comenzar temprano con el Circuito Superior para disfrutar las vistas panorámicas, continuar con el Circuito Inferior para acercarse al agua y finalizar con la Garganta del Diablo, el salto más imponente. Para quienes buscan una experiencia más intensa, se puede sumar una navegación bajo las cataratas o un paseo en tren ecológico.

Día 3 – Cultura guaraní y relax

El último día puede estar dedicado a conocer la comunidad guaraní Yriapú, donde los visitantes aprenden sobre las tradiciones, artesanías y cosmovisión del pueblo originario. Después, la IA sugiere una visita a las Minas de Wanda, ubicadas a unos 40 kilómetros, para descubrir el proceso de extracción de piedras semipreciosas. El cierre ideal: una tarde tranquila en alguno de los lodges de selva o en un spa con vista al río, disfrutando la paz del entorno misionero antes de emprender el regreso.