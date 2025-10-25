Viajar a Córdoba siempre es una buena idea. Con una combinación única de paisajes serranos, historia, cultura y gastronomía, la provincia ofrece propuestas para todos los gustos. Actualmente, con el desarrollo de las inteligencias artificiales, los viajeros comenzaron a consultar sus itinerarios con las mismas. En este caso, Mensajero le pidió un cronograma para tres días en la provincia a la IA de OpenAI. Con esa directiva, recomendó un itinerario de tres días equilibrando naturaleza, descanso y experiencias locales.

Día 1 – Ciudad de Córdoba: historia y vida urbana

El viaje puede comenzar en la capital provincial. La recomendación es recorrer el Casco Histórico, donde se destacan la Catedral, el Cabildo y la Manzana Jesuítica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Luego, vale la pena pasear por Nueva Córdoba y disfrutar de la movida gastronómica de Güemes, con sus bares y tiendas de diseño. Para el cierre del día, una cena con vista en alguno de los rooftops de la zona o en el tradicional Mercado Norte ofrece una experiencia auténtica.

Día 2 – Valles y naturaleza

La IA sugiere destinar el segundo día a descubrir los paisajes serranos. Una buena opción es visitar el Valle de Calamuchita, con paradas en Villa General Belgrano y La Cumbrecita, dos destinos icónicos que combinan naturaleza y arquitectura centroeuropea. Los viajeros más activos pueden optar por caminatas entre bosques de coníferas, mientras que quienes prefieren relajarse pueden disfrutar de la gastronomía local, las cervezas artesanales o un picnic junto al río.

Día 3 – Encanto serrano y despedida

Para el último día, la IA recomienda explorar el Valle de Punilla, con un recorrido que incluya Villa Carlos Paz, el Camino de las Cien Curvas y miradores con vistas panorámicas al lago San Roque. Quienes busquen algo diferente pueden visitar Capilla del Monte y el Cerro Uritorco, un clásico cordobés que combina mística y naturaleza. El cierre ideal del viaje: una merienda con alfajores y dulce de leche artesanal antes de emprender el regreso.