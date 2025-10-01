Italia atravesó la Feria Internacional de Turismo desde una perspectiva distinta. Verónica Morello, directora de la Agencia Nacional Italiana de Turismo para Argentina y Latam, habló con Mensajero y resaltó la consolidación y posicionamiento como uno de los destinos europeos más elegidos por los argentinos. Este año, el país se presentó con la región de Cerdeña como invitada especial y la participación de nueve operadores turísticos italianos, junto con ITA Airways y Trenitalia, dos aliados en la conectividad.

Morello destacó y festejó que el trabajo sostenido de más de una década en Argentina está dando resultados concretos. En ese sentido, ejemplificó la campaña para difundir “La Otra Italia”, que buscaba mostrar regiones menos tradicionales como Puglia y Basilicata, hoy entre las más demandadas por el público argentino.

Ambas regiones fueron el “plato fuerte” de la FIT 2023, cuando fueron el país invitado. Tras ese trabajo, la directora remarcó que solo en el primer trimestre de 2025, Puglia registró un incremento del 117% en la llegada de turistas argentinos, mientras que Basilicata creció un 70% interanual.

Otro eje clave para Italia es el turismo de raíces, que tuvo en 2024 su “Año de las raíces italianas” y continúa atrayendo a miles de descendientes que viajan en busca de sus orígenes. En ese marco, el Ente Nacional Italiano para el Turismo en Argentina prepara su participación en el RUTS en Matera, encuentro anual que reúne a operadores especializados en genealogía y viajes identitarios.

Además, se anunciaron proyectos en Le Marche y Ascoli Piceno, destinos que combinan pueblos medievales, montaña y mar, sumando una oferta que apunta a diversificar aún más la propuesta italiana en el mercado argentino.

Por otra parte, entre los hitos que festejó la encargada del ENIT se destacó el récord histórico de 9 frecuencias semanales de ITA Airways entre Buenos Aires y Roma, un aumento que responde a la alta demanda: los vuelos operan con ocupación completa. Finalmente, potenciando la conectividad, la comitiva estuvo integrada por Trenitalia, que presentó su propuesta de conectividad interna, destacando la comodidad de los trenes de alta velocidad y la posibilidad de recorrer tanto grandes ciudades como pequeños pueblos italianos en la costa del Adriático o en regiones emergentes.