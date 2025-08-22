Curaçao seduce al viajero argentino con vuelos de Latam y playas sin sargazo

Curaçao, la joya caribeña de influencia holandesa, mostró en Buenos Aires su propuesta turística con un mensaje claro: para los argentinos, hoy está más cerca que nunca. La presentación estuvo encabezada por la Oficina de Turismo de Curazao, con la Coordinadora para el Cono Sur, Iris Carrasco, y la MICE & Trade Coordinator, Wilma Gonzalez, junto a Suzette Koko, Account Manager de CHATA (Asociación de Hoteles).

Los referentes destacaron el fuerte crecimiento del mercado argentino y las nuevas facilidades que permiten descubrir este destino vibrante. El anuncio más celebrado fue el lanzamiento oficial de los vuelos de Latam con conexión vía Lima. Para sumar más detalles sobre esta nueva apuesta, estuvo presente un representante de la aerolínea: Gonzalo Cabrera, jefe de ventas corporativas en Argentina.

Curaçao: un destino en pleno auge para los argentinos

El interés argentino por Curaçao está en plena expansión. Este año, se proyecta que más de 14.000 argentinos visiten la isla, frente a los 9.500 del año anterior. Iris Carrasco lo explicó con claridad: “Más del 50 % de los argentinos que están llegando a Curazao están viniendo a través de un agente de viaje, cosas que no suceden en otros mercados”.

Entre los factores que impulsan este crecimiento figuran la mejora en el contexto local que facilita los planes de viaje, la recomendación boca a boca y una ventaja natural muy valorada: la ausencia de sargazo en sus playas. Carrasco lo subrayó: “No tenemos, por ejemplo, el tema del sargazo, eso también lo están valorando mucho y la gente está descubriendo qué es Curazao”.

El aumento de visitantes se refleja también en el segmento premium, con argentinos que repiten la experiencia y planean regresar, demostrando un alto grado de satisfacción.

Latam: una nueva puerta de entrada al Caribe

El lanzamiento del vuelo de Latam a Curaçao, con conexión vía Lima, marca un antes y un después en la conectividad regional. Inicialmente con tres frecuencias semanales, el objetivo es avanzar hacia un servicio diario. Como destacó Iris Carrasco: “Empezamos con tres frecuencias, pero la idea es que esto sea tan arrollador que vayamos a diario, ¿verdad? Ese es el objetivo”.

La aerolínea suma valor con servicios diferenciales:

Wi-Fi gratuito a bordo para socios Latam Pass.

Una nueva terminal y salón VIP en Lima para mejorar las conexiones.

La opción Premium Economy, con ventajas de clase ejecutiva a tarifas competitivas.

Promociones especiales en campañas como Travel Sale.

Experiencias que trascienden la playa

La oferta de Curaçao combina casas vacacionales, resorts de lujo y hoteles boutique, adaptándose a todo tipo de viajero. Para grupos y MICE, la planificación anticipada es clave, como señaló Wilma Gonzalez: “La mayoría de los grupos tienen una anticipación de casi un año... siempre tratamos de que sea con anticipación para tener suficientes habitaciones y tours”.

Entre las experiencias imperdibles figuran:

Willemstad, la capital, descrita como un “pedacito de Europa” y “joya en el Caribe”.

Klein Curaçao, isla paradisíaca para excursiones en catamarán con buceo y barbacoas, elegida por más del 10 % de los argentinos que visitan la isla.

Playas privadas para grupos, con actividades como fogones y barbacoas organizadas por la Oficina de Turismo.

La isla goza de ventajas naturales: está fuera de la zona de huracanes, ofrece 29°C todo el año, y el español es ampliamente hablado.

CHATA: autenticidad y calidad como ejes del turismo

Koko, representante de CHATA, explicó el rol de la asociación, que reúne al 90 % del sector privado vinculado al turismo. “Estamos trabajando en un producto innovativo, inclusivo y auténtico en la isla. Es importante mantener también la autenticidad porque los viajeros buscan una experiencia diferente”.

CHATA también impulsa la capacitación constante en tecnología e inteligencia artificial, y representa a sus miembros en temas políticos y regulatorios, fortaleciendo la competitividad del destino.

Curaçao MICE: potencial de encuentros y eventos

Aunque el segmento MICE de argentinos aún está en desarrollo, la isla dispone de hoteles con salas de convenciones, el World Trade Center y The Dom, en el aeropuerto. “Tenemos muchos hoteles que tienen sala. Tenemos un centro de convención muy grande... y en el aeropuerto también uno grande que es el Dom”, detalló Wilma Gonzalez.

Su compromiso es claro: “Yo lo que hago en mi función es hacer que su experiencia estando en la isla sea más agradable”. Con esa visión, Curaçao busca posicionarse también como destino para convenciones e incentivos.