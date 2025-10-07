Luego de explorar el Cañón Submarino de Mar del Plata, el Conicet comenzó la Expedición Cretácica I que buscará fósiles que permitan continuar el trabajo que comenzó un año atrás, cuando miembros del equipo descubrieron la garra de un dinosaurio inédito en Argentina. En este momento, se encuentran trabajando en la provincia de Río Negro, cerca de la localidad de General Roca.

Con esta nueva iniciativa, el interés por la ciencia y la historia natural puede impulsar una nueva tendencia dentro del turismo argentino: la paleontología como experiencia vivencial. Cada vez más destinos incorporan propuestas que combinan recorridos educativos, naturaleza y aventura, posicionándose como alternativas atractivas para diversificar la oferta.

Argentina es uno de los países con mayor riqueza fósil del mundo, y esa ventaja se traduce en circuitos turísticos que permiten “viajar al pasado” sin salir del territorio. En San Juan y La Rioja, los parques Ischigualasto y Talampaya —ambos Patrimonio de la Humanidad— reciben miles de visitantes por año interesados en conocer los orígenes de los dinosaurios y disfrutar de paisajes únicos. Los tours guiados, las caminatas interpretativas y las visitas nocturnas permiten integrar ciencia y turismo en una experiencia accesible para todo público.

En la Patagonia, el fenómeno está más consolidado. Neuquén, Chubut y Río Negro desarrollan productos paleontológicos que atraen tanto a turistas nacionales como internacionales. Villa El Chocón y Plaza Huincul se destacan por sus museos y circuitos de campo vinculados a los gigantes Giganotosaurus y Argentinosaurus. En Trelew, el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) es un polo de atracción que combina divulgación científica, turismo familiar y excursiones especializadas, generando un flujo constante de visitantes durante todo el año.

Este tipo de propuestas contribuye a romper la estacionalidad, fortalecer economías regionales y promover la identidad de cada territorio. Además, ofrecen una herramienta valiosa para los agentes de viajes, que pueden diseñar programas combinando naturaleza, educación y aventura. Los circuitos paleontológicos se integran con otros segmentos, como el turismo rural, cultural y de naturaleza, ampliando las posibilidades comerciales y el perfil del viajero interesado.

Así, la paleontología deja de ser un tema exclusivo de la ciencia para convertirse en una experiencia turística con alto valor educativo y emocional, que conecta al visitante con la historia profunda del país y refuerza la diversidad de la oferta argentina en el mapa mundial del turismo.