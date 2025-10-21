Córdoba será la sede de la quinta edición de las Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, que se realizarán los próximos 30 y 31 de octubre en el Centro de Convenciones. Este hito marca la primera vez que este importante evento se lleva a cabo fuera de la tradicional región de Cuyo, visibilizando la potencia enoturística que tiene la provincia. Darío Capitani, presidente de Agencia Córdoba Turismo, destacó el evento.

“Trabajamos comprometidamente para que Córdoba sea elegida como sede de estas jornadas nacionales, las cuales contribuyen significativamente a la visibilización y al fortalecimiento del enoturismo local y nacional, promoviendo la colaboración entre provincias y destacando la diversidad y riqueza de las experiencias vitivinícolas en el país”, explicó Capitani sobre el rol y la importancia para el sector.

Capitani enfatizó que la elección se debe a que la provincia "ha demostrado su capacidad para producir vinos de altísima calidad, multipremiados a nivel internacional, con establecimientos que brindan servicios turísticos de excelencia". Con esto, fue seleccionada como sede por su rica historia y notable desarrollo en la producción vitivinícola, que se complementa con una oferta de servicios turísticos de alta calidad en sus inigualables paisajes serranos.

Las Jornadas son un encuentro anual fundamental que congrega a profesionales del sector, emprendedores y público en general interesado en el enoturismo. Su misión principal es fomentar el diálogo, el intercambio de experiencias, la capacitación y la formación para impulsar el desarrollo del turismo relacionado con la producción de vinos en Argentina.

Entrada gratuita y la inclusión de todo el sector enoturístico

El encuentro será de acceso libre y gratuito, desarrollándose de 9.30 a 18.00 horas. El público tendrá la oportunidad de interiorizarse en el panorama actual del enoturismo nacional y, en particular, de la provincia de Córdoba.

Se espera la participación de un amplio espectro de actores del sector, incluyendo bodegas, sommeliers, restaurantes, escuelas de sommellerie y gastronomía, agencias de viajes, referentes técnicos de destinos y provincias, estudiantes de turismo y hotelería, prestadores de servicios turísticos, alta gama y prensa especializada.