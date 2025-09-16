Córdoba se convirtió en el epicentro del mundo vitivinícola con la segunda edición de Vino Córdoba, La Feria, un encuentro que congregó a amantes del vino y a quienes están detrás de cada botella. El evento, que se llevó a cabo el pasado sábado 13 de septiembre en el Hotel Quinto Centenario, fue el escenario perfecto para mostrar el floreciente presente de la producción local.

Durante cinco horas, más de treinta bodegas provenientes de distintas regiones de la provincia, como Sierras Chicas, Valle de Calamuchita, Traslasierra y Punilla, presentaron sus etiquetas y compartieron sus historias con el público. El formato de feria facilitó un contacto directo y cercano, permitiendo a los asistentes degustar los vinos y conversar con los productores, enólogos y emprendedores.

Pasaporte Caminos del Vino: La novedad que impulsa el enoturismo

Uno de los puntos destacados de esta edición fue la presentación del Pasaporte Caminos del Vino Córdoba. Esta guía bilingüe, pensada para turistas y residentes, invita a recorrer las bodegas de la provincia a través de un sistema de sellos y beneficios. La iniciativa, que busca consolidar el enoturismo, ofrece promociones especiales en bodegas, hoteles y restaurantes durante todo el año.

El evento, organizado por Córdoba Wine Travel y Pulpería Cordobesa con el apoyo de la Agencia Córdoba Turismo, confirmó el creciente interés que despiertan los vinos cordobeses. La feria no solo funcionó como un espacio de degustación, sino también como un punto de encuentro e intercambio que fortalece el vínculo entre la producción local y los consumidores.

La Agencia Córdoba Turismo destacó la promoción del enoturismo como parte de la identidad cultural y productiva de Córdoba, acompañando iniciativas que conectan a los viajeros con la historia, el paisaje y las personas que dan vida al vino local. Aquellos que completen el circuito de visitas recibirán un Diploma de "Wine Lover" como reconocimiento simbólico.