Concordia, ubicada a orillas del río Uruguay, ha relanzado su programa de beneficios ConcorPass, una tarjeta digital gratuita que busca incentivar el turismo y el consumo local. Con esta iniciativa, residentes, excursionistas y turistas podrán acceder a descuentos de hasta el 50% en más de 50 establecimientos adheridos, incluyendo alojamiento, gastronomía y actividades recreativas.

La medida, impulsada por la Subsecretaría de Turismo local y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025. El objetivo es claro: dinamizar la economía del sector privado y ofrecer a los visitantes la oportunidad de explorar la ciudad de una manera más accesible.

Beneficios exclusivos y cómo obtener la tarjeta

El programa incluye una amplia variedad de promociones. Los visitantes podrán disfrutar de beneficios como:

Alojamiento: Promociones de 3x2 en noches de hotel.

Gastronomía: Hasta un 20% de descuento en restaurantes que ofrecen sabores regionales.

Actividades: Tarifas especiales en termas, circuitos guiados, turismo rural, pesca deportiva y más.

Además, como un incentivo adicional, aquellos que se hospeden tres noches o más en alojamientos adheridos recibirán un Kit ConcorPass de bienvenida, que incluye productos sustentables y sabores de la región.

Obtener la tarjeta es un proceso sencillo y gratuito. Los interesados pueden acceder a ella completando un formulario en línea o contactando directamente al Centro de Información Turística. Una vez registrada, la tarjeta digital se envía vía WhatsApp, lista para ser utilizada.

Concordia, un destino para todo el año

Con la renovación del ConcorPass, la ciudad se consolida como un destino versátil, combinando naturaleza, cultura e historia. Concordia, conocida como la "tierra mágica de El Principito" por su vínculo con Antoine de Saint-Exupéry, ofrece un abanico de experiencias que van más allá de los descuentos.

La ciudad invita a descubrir sus atractivos, como los tres complejos termales, la pesca deportiva en el río Uruguay, y el emblemático Castillo San Carlos. Asimismo, ofrece propuestas únicas de enoturismo con degustaciones de la cepa Tannat, y un circuito arquitectónico que pone en valor su patrimonio, reconocido como Ciudad Art Nouveau de América 2025.