Cómo es la propuesta del Sunset en el Río de la Plata desde Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires, la capital que nunca duerme, siempre tiene un as bajo la manga para sorprender a sus visitantes y residentes. Si bien la postal clásica suele centrarse en sus imponentes edificios, sus vibrantes barrios y la efervescencia de su vida cultural, hay un ángulo que, durante muchos años, permaneció subestimado: su conexión con el majestuoso Río de la Plata. Hoy, esa relación se resignifica y nos invita a vivir una de las experiencias más cautivadoras que la ciudad tiene para ofrecer: un atardecer mágico navegando sus aguas.

Imaginemos la escena: el sol comienza su descenso, tiñendo el horizonte de naranjas y violetas, mientras las luces de la urbe se encienden, creando un espectáculo visual incomparable. Esta visión, lejos de ser un sueño, es una realidad palpable a bordo del flamante Humberto M, un clásico renovado que promete elevar la experiencia de ver la puesta del sol desde una perspectiva única y sofisticada. La propuesta "Sunset Río de la Plata" no es solo un paseo, es una inmersión en la belleza natural y urbana de Buenos Aires, revalorizando un vínculo fluvial que la ciudad está redescubriendo.

El renacer de un clásico: el Humberto M transforma la experiencia fluvial

Desde su inauguración en 1982, el Humberto M ha sido un emblema de los paseos por el Río de la Plata. Sin embargo, para este 2025, la compañía ha apostado fuerte por una renovación integral que lo posiciona a la vanguardia. Lejos de la nostalgia, el objetivo fue convertirlo en una embarcación moderna y minimalista, al estilo de las construcciones navales más contemporáneas, pero conservando su esencia.

La transformación abarcó cada rincón del navío. Desde los cielorrasos y los pisos hasta las paredes, el interior fue completamente rediseñado para crear un salón más versátil, adaptable a distintas experiencias. La inversión no fue menor, pero según César Magnarelli, capitán y socio gerente de la compañía, "la calidad y el buen servicio van de la mano". Este esfuerzo refleja un compromiso con el turismo de alto nivel, buscando mantener estándares internacionales y ofrecer un servicio que esté a la altura de las expectativas más exigentes. El resultado es un espacio que fusiona diseño, confort y tecnología, garantizando una vivencia premium desde el momento del embarque.

La reinauguración del Humberto M no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de revalorización de la relación entre Buenos Aires y el Río de la Plata. Durante el evento de presentación, Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, destacó la trascendencia de estos emprendimientos. "Esta vista, este atardecer, haber recuperado el río... es fundamental, porque es una ciudad que muchos años le dio la espalda al río", afirmó el funcionario, subrayando la importancia de esta reconexión.

Díaz Gilligan enfatizó que esta recuperación es fruto de un esfuerzo mancomunado, que incluye desde el saneamiento del Riachuelo hasta la puesta en valor de zonas estratégicas. A su vez, puntualizó en que este panorama no sería posible sin la activa participación del sector privado, cuya inversión y visión, como la de los hermanos Magnarelli, son pilares fundamentales para consolidar a Buenos Aires como un destino turístico de primer nivel, no solo como puerta de entrada a Argentina, sino como un lugar digno de ser recorrido y explorado en sí mismo.

La renovación del buque Humberto M va más allá de lo estético. Se pensó en cada detalle para optimizar la experiencia del pasajero. El estilo minimalista y actual de su interior responde a la demanda de un público que busca espacios diáfanos, luminosos y confortables. Esta nueva impronta mejora significativamente la comodidad, haciendo que cada momento a bordo sea más placentero.

Pero la modernización no se detuvo en el diseño. Se incorporó tecnología de punta para potenciar el ambiente y la interacción con el entorno. Un sistema de audio envolvente asegura que la música y el sonido fluyan armoniosamente, creando la atmósfera perfecta para cada momento del sunset. La iluminación LED de bajo consumo no solo es eficiente, sino que permite jugar con distintas tonalidades, realzando la belleza del atardecer. Un cambio clave fue la instalación de paneles de vidrio fijos en el exterior, que amplían la visión panorámica del Río de la Plata, permitiendo disfrutar de cada matiz de la puesta de sol desde la calidez y el confort del interior. En las cubiertas exteriores, se instalaron asientos fijos para optimizar el espacio de circulación, garantizando fluidez y comodidad para todos los pasajeros.

Según Julio Magnarelli, socio gerente de Humberto M, la renovación fue estratégica: "Este cambio considerable en el interior del barco se pensó para que el espacio donde la gente disfruta el open bar sea más funcional y atractivo". La sinergia entre la navegación, la selección musical y la propuesta de bebidas crea un ambiente actualizado y sofisticado, ideal para una velada diferente que combina la calma del río con la sofisticación urbana.

Dos propuestas para vivir el río

Actualmente, el Humberto M ofrece dos experiencias pensadas para públicos diversos: