Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre, Civitatis, la plataforma líder en la venta de actividades y excursiones, elaboró una guía que destaca siete estilos de viaje para diferentes perfiles de viajeros. Este listado subraya que el valor de un viaje reside en la experiencia, más allá del destino elegido.

1. Turismo de bienestar

Cada vez más viajeros buscan la desconexión a través de experiencias de bienestar. Civitatis sugiere opciones como los baños termales en Budapest, un hammam en Estambul o un masaje en la isla de Cos. En Argentina, se destacan las termas de Cacheuta en Mendoza y de Río Hondo en Santiago del Estero.

2. Turismo gastronómico

La gastronomía es un punto central en la cultura de cada destino. Para los viajeros que disfrutan de los sabores, la plataforma ofrece un tour de tapas en Madrid, un taller de pasta en Florencia o un recorrido por la cocina callejera de Bangkok. En Argentina, se propone un tour por los bodegones de Buenos Aires o un asado con cata de vinos en Mendoza.

3. Enoturismo

El enoturismo combina historia, paisaje y sabor. La plataforma ofrece experiencias en destinos clásicos como la Ribera del Duero en España, Burdeos en Francia y Chianti en Italia. En Argentina, los viajeros pueden explorar las rutas del vino en Mendoza y en el norte de Córdoba, o visitar bodegas en el Valle de Uco.

4. Turismo cultural

El patrimonio y la historia continúan siendo un imán para muchos viajeros. Las opciones incluyen visitas a la Alhambra en Granada, la Capilla Sixtina en Roma o la Torre Eiffel en París. En el país, la plataforma promueve el recorrido por el Teatro Colón o un tour histórico por el legado jesuítico de Córdoba.

5. Turismo de aventura

Para quienes buscan adrenalina, la naturaleza es el mejor escenario. Se sugieren actividades como trekking en los Picos de Europa o rafting en Mendoza. En Argentina, también se destacan el trekking al Aconcagua y la excursión al Glaciar Perito Moreno.

6. Turismo temático

Las películas, series y leyendas inspiran a muchos viajeros. Los fans pueden recorrer los estudios de Harry Potter en Londres o los escenarios de Juego de Tronos en Dubrovnik. En Argentina, se puede optar por un tour de misterios en Buenos Aires o una visita al Museo del Fin del Mundo en Ushuaia.

7. Turismo sostenible

El ecoturismo gana terreno entre los viajeros más conscientes. Las opciones incluyen el avistamiento de cetáceos en las Azores y la visita al Parque Nacional de Doñana en España. En Argentina, se promueve la excursión a Península Valdés para ver ballenas, la visita al Parque Nacional Iguazú y el trekking en el Parque Nacional Los Glaciares.