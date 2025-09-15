Civitatis publicó una nueva guía para este inicio de primavera. La estación del florecimiento invita a un reencuentro con la naturaleza en Sudamérica, con días más largos, temperaturas agradables y paisajes únicos. Con esto, la plataforma de actividades turísticas seleccionó los mejores destinos para vivir una experiencia inolvidable.

"Viajar no es sólo trasladarse: es vivir experiencias únicas de la mano de guías expertos que hacen que cada destino cobre vida", explica Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis en Argentina. La plataforma ofrece actividades en la mayoría de estos parques, desde caminatas y trekkings hasta safaris fotográficos, con la ventaja de una alta calidad validada por un equipo de curadores y por su comunidad de viajeros.

La primavera en el Cono Sur es mucho más que una estación: es la excusa perfecta para disfrutar de los tesoros naturales que la región tiene para ofrecer. Con días más largos y temperaturas agradables, es el momento ideal para recorrer parques nacionales y reservas que se visten de gala. En este contexto, estos son los lugares que propone Civitatis un viaje por los escenarios más impactantes de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Argentina: Contrastes de norte a sur

Iguazú, Misiones: Las Cataratas del Iguazú alcanzan un caudal imponente en esta época, mientras la selva misionera florece con orquídeas y mariposas. El calor aún no es agobiante, lo que permite disfrutar al máximo de la Garganta del Diablo y los 275 saltos que la convierten en una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.

Los Glaciares, Santa Cruz: En la Patagonia, la primavera combina el florecimiento de la vegetación andina con los gigantes de hielo como el Perito Moreno. Es posible realizar caminatas sobre el glaciar o navegaciones, con un clima más amable que en pleno invierno.

Chile: De la cordillera al desierto

Desierto de Atacama: Aunque no sucede todos los años, la primavera puede regalar el fenómeno del desierto florido, que cubre el paisaje árido con mantos de flores. San Pedro de Atacama, con sus géiseres y lagunas altiplánicas, completa un panorama único.

Brasil: Biodiversidad a flor de piel

Pantanal: El mayor humedal del planeta se llena de vida en esta época. Los safaris fotográficos permiten avistar jaguares y cientos de especies de aves.

Uruguay: Tesoros a descubrir