Chubut busca potenciar uno de sus principales atractivos provinciales: los Pingüinos de Magallanes en Punta Tombo. Siendo la mayor reserva continental de esta especie, la provincia sureña dio por iniciada la temporada, en donde se le sumó un fuerte plan de inversión que involucra: infraestructura, conexión de internet y extensión de hectáreas para el beneficio de los turistas.

Además de los corredores que tiene la provincia, visibilizar uno de sus centros turísticos más importantes en materia de fauna ha sido uno de los principales objetivos para el destino, no solo por la fuerte afluencia de turistas que recibirá el lugar, sino por la fuerte obra de inversión que se llevó a cabo desde hace meses y que se oficializó durante este fin de semana, en conjunto con el Entretur y el gobierno provincial.

"Hoy, y tras un año y ocho meses de gestión, podemos afirmar que este Ministerio funciona con un equipo de trabajo. Este fue un gran acierto de nuestro gobernador y de intendentes como Gerardo Merino, personas que entienden que el turismo debe ser una herramienta económica en la provincia”, añadió Diego Lapenna, ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, durante el acto inaugural en esa zona.

Las obras y mejoras que tuvo Punta Tombo

Mejorar la infraestructura de las zonas turísticas es un tema que Chubut tiene presente. Sin embargo, se llevaron a cabo importantes obras y mejoras en la reserva, que incluyen el mantenimiento de las viviendas de guarda faunas, la renovación del Centro de Interpretación con reparaciones en las réplicas de fauna y la adición de nuevos murales educativos, así como refacciones en la confitería-restaurante de Punta Tombo.

A su vez, también se dieron a conocer otros cambios en la infraestructura, tales como en la cartelería y paneles solares, el marco del programa de transformación energética junto a la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Por otra parte, también se implementaron antenas de la empresa Starlink, ubicado en distintos puntos de los puntos habilitados.

La ampliación de hectáreas por parte del Gobierno Provincial

Por otro lado, esta apertura de la temporada también vino de la mano de un proyecto de ley que se aprobó en el mes de abril y que se oficializó en este nuevo inicio. La medida 246/24, impulsada por Ignacio Torres, gobernador de la provincia, amplió los límites del área protegida, pasando de 200 a un total de 1532 hectáreas, consolidando la conservación y protección de este hábitat único.