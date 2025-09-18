Catamarca se alista para una destacada participación en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se llevará a cabo del 27 al 30 de septiembre en el Predio de La Rural. La provincia buscará captar la atención de visitantes y profesionales del sector con una amplia agenda de actividades que fusionan cultura, gastronomía y tecnología.

El stand, ubicado en el espacio 1320 y compartido con otras provincias de la región Norte, será el epicentro de la promoción de los principales destinos catamarqueños, entre ellos Antofagasta de la Sierra, Fiambalá, Tinogasta, la Capital y una decena de localidades más. También se dará un lugar especial a la Ruta del Telar y al Paso de San Francisco, dos de sus productos turísticos más emblemáticos.

El primer fin de semana, la propuesta de Catamarca estará enfocada en el público general, con una agenda que incluye juegos interactivos, degustaciones de vinos y productos regionales, shows gastronómicos y sorteos. La ministra de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, Daiana Roldán, participará en el panel de mujeres líderes del turismo de FEMTUR el sábado 27 a las 16 hs.

La programación también destaca presentaciones específicas de sus productos turísticos. El Astroturismo en la Capital se dará a conocer el domingo 28 en el stand de Turismo de la Nación, mientras que las experiencias turísticas “Sentí Yokavil” y “Tinogasta tierra de sensaciones” se presentarán el lunes 29. El mismo domingo, el músico Agustín Isasmendi se presentará en el escenario externo “Elegí Argentina”.

El trabajo que se tiene pensado para potenciar el destino

Durante los días de semana, la feria se enfocará en el sector profesional. Las agencias y operadores turísticos de la provincia, junto con el sector público, mantendrán reuniones y rondas de negocios para potenciar la oferta del destino y establecer alianzas estratégicas.

La comitiva de Catamarca en la FIT estará conformada por una nutrida representación de su sector privado, incluyendo agencias de viajes, la Asociación de Hoteles, UTHGRA y estudiantes de carreras de turismo, lo que demuestra un frente unido para la promoción del destino.