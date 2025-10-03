Bariloche sigue apostando a los eventos para incentivar el turismo. En el marco de la Feria Internacional de Turismo 2025, la localidad confirmó dos iniciativas especiales apuntadas al turismo deportivo y de reuniones. Por un lado, se dieron a conocer las fechas de la UTMB 2025, una de las carreras de trail running más influyentes del mundo; por otro, también se oficializó que será sede de la Red Federal de Municipios Turísticos.

Además de toda la promoción y comercialización que realizó el destino durante los cuatro días de la FIT, el stand también se convirtió en un lugar para anunciar estos eventos para los próximos meses. Por un lado, y apuntado directamente al turismo deportivo, la Ultra-Trail du Mont-Blanc confirmó las fechas para una carrera que cautiva a cientos de corredores y que funciona como un gran atractivo en la antesala de la temporada de verano.

“Tenemos registrados más de 3500 corredores en seis distancias, que van desde los 12 kilómetros hasta los 130 kilómetros. Son más de 30 horas de carrera sin parar. Cualquier tiempo que un corredor se detiene es tiempo perdido. Estamos hablando de un evento único para nuestra ciudad, en donde las fechas son 18 al 22 de noviembre de 2025”, comentaron desde la organización durante el stand de Bariloche.

A su vez, destacaron la importancia que tiene para el destino ser sede de este prestigioso evento, así como la amabilidad de los residentes para con los corredores. “Siempre al corredor de ultra running le gusta que los vecinos lo apoyen. Esta carrera pasa por todos los atractivos que tiene la ciudad. Esperamos que sea un éxito”, resaltaron desde la organización.

Bariloche será sede de la Red Federal de Municipios Turísticos y la valoración de Cortés

Otro de los temas que se anunciaron fue que la ciudad será sede de la Red Federal de Municipios Turísticos. “El espacio es muy federal y tiene que ver con el intercambio de conocimientos. Bariloche es un lugar emblemático, que tiene mucho en materia de comunicación y promoción. Es un buen momento para hacerlo allí, ya que se reunirán otros destinos importantes del país”, comentó Pablo Sgubini, presidente de la Red.

“Los ejes que tendrá este encuentro serán la sostenibilidad, no solamente hablada desde el aspecto económico, que es muy importante, sino también con énfasis en el aspecto social”, subrayó. Luego, Walter Cortés, intendente de la localidad rionegrina, valoró la participación de Bariloche y destacó las cualidades más relevantes que tiene para llevar a cabo este tipo de eventos.

“El pueblo de Bariloche se construyó con pioneros y gente que vino de todas partes del mundo. Estamos muy orgullosos de representarlo de esta manera en una feria de este calibre. Cada vez que viene un turista a nuestro lugar, lo tratamos bien y ponemos toda nuestra fuerza para hacer que ese viajero vuelva. Hemos hecho de Bariloche un lugar especial. Somos magia y somos turismo”, cerró.