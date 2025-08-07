MeetUp Argentina 2025 comenzó con todo y varios destinos del país se hicieron partícipe de ello debido a la importancia de posicionarlo dentro del mapa del turismo de reuniones. Uno de ellos fue Iguazú, quien dentro de su stand, desplegó todas las características y cualidades que tiene la ciudad para albergar eventos de este calibre. Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem), conversó con Mensajero sobre el trabajo en las jornadas.

“Tenemos mucho interés en el turismo de eventos y reuniones. Para eso, vinimos a trabajar, en conjunto con el sector privado, donde, por su parte, están presentando la oferta de salones, alojamientos y receptivos. Además, también buscamos a repasar cuál es la conectividad que tenemos y que queremos que la conozcan los compradores que están en MeetUp”, detalló.

Este evento se presenta como un espacio de expansión para este tipo de actividades, y al respecto, Lucas también confirmó la nueva inversión que realizó el destino para este segmento. “A partir de octubre, y además de los salones que tenemos, vamos a contar con un gran centro con capacidad para 5000 asistentes que nos permitirá recibir grandes eventos, como la Convención del Grupo GEA. Entonces, este MeetUp nos permite promocionar todo el trabajo que venimos haciendo”, afirmó.

En esta línea, comentó que los representantes del sector privado pudieron cumplir con las agendas de citas, lo cual, Lucas indicó que eso significa que tienen amplias posibilidades de recibir eventos en el futuro. “Hacemos un balance muy positivo”, remarcó.

La importancia que le da Iguazú al turismo de reuniones

Con el objetivo de posicionarlo como un destino clave para el segmento, Lucas destacó el trabajo para darle más visibilidad ante el sector empresarial. “Es importante porque buscamos concientizar, desde la oferta turística, la importancia que tienen de estos eventos y también queda demostrado con esta gran inversión de un salón para cinco mil personas”, afirmó el presidente del Iturem.

Y cerró: “Queremos conjugar la oferta con la demanda y entender el valor que tiene para un destino como Iguazú, contar con eventos durante todo el año. Para nosotros, significa tener una ocupación alta siempre, con un nivel de trabajo importante para la gente. En cuanto a los compradores, pretendemos que se lleven, de primera mano, todo lo que tenemos en Iguazú para recibir el turismo de eventos y reuniones”.