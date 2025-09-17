Le Marche: una región que se vive con los cinco sentidos

Por: Mariana Becerra (enviada especial)

Durante casi una semana, un grupo selecto de agentes de viajes y periodistas argentinos fue invitado por ENIT (Ente Nazionale del Turismo Italiano) y la Región de Le Marche a recorrer una de las joyas más preciada de Italia.

La propuesta fue clara: sumergirse en la vida cotidiana del Piceno, conocer su historia, saborear su gastronomía, conectar con su gente y descubrir un rincón del país que aún se mantiene lejos del turismo masivo.

Un viaje al corazón de Italia

El recorrido empezó en el centro-este de Italia, donde Le Marche se abre entre el mar Adriático y los Apeninos. Allí, playas, colinas y montañas conviven en un paisaje digno de un cuadro.

A diferencia de las regiones más famosas, aquí los pueblos se muestran tal cual son: con sus plazas tranquilas, trattorias familiares y lugareños que te saludan al pasar. Para el viajero que busca genuidad, Le Marche es un hallazgo único.

Gracias a la impecable organización del ENIT y el Bim Tronto, los participantes —representantes de agencias como Ola Operadora mayorista de turismo, Organización Piamonte, Sobol Viajes, Vietur y periodistas de reconocidos medios revista Lugares, Revista Go y Mensajero Turístico — recorrimos la zona del Piceno, acompañados por el profesionalismo y calidez de Verónica Morello, coordinadora de la sede Argentina Sudamérica hispano parlante de ENIT, descubrimos la historia, los sabores y el carácter de esta región que enamora sin estridencias.

De Loreto a Ascoli: un viaje que se disfruta de punta a punta

El primer día comenzó por la visita a Loreto, donde la Basílica de la Santa Casa recibió al grupo con su atmósfera sagrada. El eco de los pasos sobre el mármol y los frescos, cuentan historias bíblicas, siendo esta basílica uno de los lugares más importante de peregrinación del mundo.

De allí, el camino descendió hacia la costa. En San Benedetto del Tronto, el Adriático olía a sal y el almuerzo fue un festín de brodetto, la sopa de pescado típica de los pescadores que es símbolo de la zona.

Por la tarde, Grottammare y Acquaviva Picena desplegaron sus calles medievales, balcones con flores y fortalezas con vistas panorámicas. Cada rincón parecía una postal.

Al día siguiente, el viaje se volvió más sensorial: en Force y Venarotta zona montañosa conocida por su historia con los artesanos de cobre, sus festivales locales como los de las trufas negras, guiados por un experto de la zona que detalló su trabajo en la tierra.

La naturaleza fue protagonista en el Lago di Gerosa, donde los kayaks se deslizaron suavemente entre montañas cargadas de leyendas de las místicas Sibilas.

Luego llegó el turno de la tradición: en Castignano y Offida el grupo probó el famoso anís verde, recorrió sus borgos de piedra y visitó un molino de aceite donde aprendieron sobre el proceso de producción del preciado “oro líquido”. En Campofilone, el almuerzo tuvo como estrella a los maccheroncini IGP, pasta finísima trabajada a mano, orgullo de la región.

En la Alta Valle del Tronto, la experiencia fue de inmersión total: baños termales en Acquasanta, senderos y cascadas, y una cena en el místico Castel di Luco, iluminado solo por velas, donde el tiempo pareció detenerse y adentrarse en un castillo que tiene una historia de más de 1000 años.

El viaje continuó en Montedinove, rodeado de plantaciones de manzanas, reconocido como baluarte Slow food, y tuvo su gran cierre en Ascoli Piceno, la joya medieval de la región. Allí, el grupo caminó por la Piazza del Popolo, cocino las icónicas aceitunas ascolanas en un taller gastronómico y descubrió por qué esta ciudad, con su arquitectura de travertino blanco y torres medievales, es considerada una de las más bellas de Italia.

Historia, naturaleza y gastronomía como hilo conductor

Cada jornada fue un equilibrio perfecto entre cultura, paisaje y sabores.

Los participantes degustaron trufa negra, vino Pecorino, aceite de oliva extra virgen, anís verde, pastas IGP y las tradicionales aceitunas ascolanas, pero también escucharon historias, conocieron productores y compartieron charlas con locales.

Esa combinación de sabores e historias humanas convirtió al fam en mucho más que un recorrido turístico: fue un viaje de conexión con la esencia de Le Marche.

El grupo se alojó en el Palazzo dei Mercanti, un elegante hotel 4 estrellas en el centro histórico de Ascoli, que conserva la atmósfera de un convento medieval y ofrece servicios de spa que invitan al relax tras las jornadas de exploración.

Le Marche es la Italia que sorprende: medieval y moderna, tranquila, pero vibrante, capaz de emocionar a viajeros que ya conocen el circuito clásico.

Para el agente de viajes, representa una oportunidad de diferenciarse, ofreciendo un destino con alma, ideal para pasajeros que buscan experiencias únicas y memorables.

Por qué sumar Le Marche a tu oferta