¡Alerta para viajeros!: ciudades que encabezan los delitos turísticos

Un reciente estudio global posiciona a Bangkok como la ciudad más peligrosa para los turistas debido al carterismo y las estafas, seguida de París, Praga, Roma y Shanghái. Bangkok registró 9,82 menciones de robos y engaños por cada 1.000 reseñas, mientras que París y Praga anotaron 6,81 y 6,51 respectivamente, según la consultora Compare the Market Australia.

El análisis evidencia que los destinos más visitados no están exentos de riesgos. En Bangkok, los viajeros deben prestar especial atención en áreas concurridas y turísticas, donde los carteristas aprovechan la gran cantidad de visitantes. París enfrenta un fenómeno similar, especialmente en Montmartre, la Torre Eiffel y la Basílica del Sagrado Corazón, mientras que en Praga la zona del Ayuntamiento y el Reloj Astronómico concentra la mayoría de los incidentes.

La advertencia no solo afecta la experiencia de los visitantes, sino también la reputación de los destinos. La seguridad se vuelve un factor decisivo para quienes planifican sus viajes, ya que incluso un robo menor puede arruinar la percepción de un destino y disuadir a futuros turistas.

Los expertos recomiendan tomar precauciones básicas: contratar un seguro de viaje, estar atentos en zonas de alta afluencia, verificar la información de atracciones antes de visitarlas, evitar transportes o tours no regulados, usar cajeros automáticos seguros y mantener documentos y objetos de valor fuera de la vista.

Este ranking deja claro que, aunque estos destinos ofrecen experiencias culturales y turísticas excepcionales, la atención y la prudencia son clave para disfrutar de un viaje sin sobresaltos.

Consejos para un viaje memorable y sin sobresaltos

Contratar un seguro de viaje completo: los expertos lo consideran una de las herramientas clave frente al crecimiento de estafas y robos.

Mantenerse alerta en zonas turísticas muy concurridas: gran afluencia = oportunidad para carteristas.