Regent Seven Seas Cruises, la línea de cruceros de ultralujo líder en el mundo, ha revelado detalles sobre la extensa renovación de los barcos Seven Seas Mariner y Seven Seas Voyager, programadas para finales de 2025 y la primavera de 2026. Con una inversión millonaria transformará ambos barcos con suites renovadas, siendo una experiencia única para sus huéspedes.

“Estamos entusiasmados por renovar el Seven Seas Mariner y el Seven Seas Voyager mientras continuamos en nuestra búsqueda de la perfección, elevando el estándar de los cruceros de ultralujo”, afirmó Jason Montague, Chief Luxury Officer de Regent Seven Seas Cruises.

“Tras el éxito rotundo de nuestros barcos de la clase Explorer y en preparación para dar la bienvenida a los barcos de la clase Prestige, mejorar el Seven Seas Mariner y el Seven Seas Voyager es el siguiente paso natural a medida que entramos en una nueva y emocionante etapa para la marca”, comentó Montague.

Reforzando la constante búsqueda de la perfección de la línea de cruceros, las renovaciones meticulosamente planificadas contarán con la misma atención impecable al detalle que se observa en los barcos de la reconocida clase Explorer, proporcionando una estética y una experiencia coherentes en toda la flota.

En este sentido, las nuevas suites destilarán elegancia moderna, con elecciones de diseño que priorizan los más altos estándares de confort. Los tonos neutros sofisticados crearán un refugio sereno, complementado con mobiliario estilizado y funcional. Detalles refinados transformarán las suites en algo más que un alojamiento vacacional, convirtiéndolas en un verdadero hogar lejos de casa.

¿Cuáles son los aspectos de la renovación de las navieras del Regent Seven Seas?

Todas las suites recibirán una actualización completa de mobiliario, detalles, herrajes e iluminación.

Las suites Signature, Grand, Mariner, Voyager, Seven Seas y Horizon también recibirán baños de mármol totalmente rediseñados.

Pool Grill y nueva pizzería: ofreciendo una opción gastronómica sofisticada pero relajada, el Pool Grill será el lugar ideal para una comida informal al aire libre. La renovación completa del espacio mejorará la experiencia de los huéspedes, y la incorporación de un nuevo concepto de pizzería les brindará aún más opciones.

Se instalarán nuevas alfombras lujosas en los pasillos, en varias áreas públicas y en todas las suites.

¿Cuándo estará dispone el Seven Seas Mariner?

Comenzará cuando entre en dique seco en Marsella el 3 de noviembre de 2025. Las mejoras estarán terminadas para el 26 de noviembre de 2025, antes de que zarpe en el itinerario transoceánico de 14 noches desde Barcelona hasta Miami. A partir de allí, el Seven Seas Mariner realizará una serie de itinerarios inmersivos ida y vuelta desde Miami, antes de embarcarse en el icónico Crucero Mundial 2026.

¿Y el Seas Voyager?

Su renovación estará lista para el 21 de mayo de 2026, justo antes de su itinerario de 12 noches, desde Barcelona hasta Atenas, con escalas en Croacia, Montenegro y las islas griegas. Luego, el Seven Seas Voyager realizará varios itinerarios por el Mediterráneo occidental y oriental, incluyendo destinos en Italia, Portugal, Turquía y Grecia, antes de presentar sus elegantes renovaciones a los huéspedes que naveguen por las islas británicas.