Organfur presentó el concepto elevado de Celebrity Cruises

Por la mañana del miércoles, Organfur recibió a los agentes de viajes en el Palacio Duhau para brindar un desayuno de capacitación acerca de una naviera que buscar brindar una alternativa masiva con una tarifa all inclusive pero con las posibilidades de personalizar la experiencia, tornándola en algo lujoso y exclusivo.

Tal como explicó María Eugenia Cueva, Brand Manager de la central de cruceros, Celebrity Cruises ofrece la posibilidad de elevar lo premium. Esta compañía se destaca como un producto que encaja de manera ideal con los viajeros que ya han tenido una primera experiencia en cruceros. Su público incluye familias, parejas y solos, sin embargo, la recomendación es que los viajeros sean mayores de 30 años y en caso de un grupo familiar, que los más pequeños estén en la adolescencia.

Por otro lado, la compañía estadounidense tiene cuatro estilos de cruceros con diferencias en su servicio: la flota específica de las islas galápagos, la Clase Millennium, la Clase Solstice y la Clase Edge. Esta última es la categoría de naves más nueva y moderna y cuentan con tres cubiertas en sus exteriores, con una piscina asimétrica con una galería llena de instalaciones de arte, jacuzzis y cabañas de techos altos con vista al océano. Asimismo, cuenta con dos espacios para shows, un lounge central, kids club, mesas de juego y casino, espacio fitness, spa, salón de belleza y barbería.

Los interiores de los buques

Aproximadamente, los barcos cuentan con una capacidad de 2800 a 3400 pasajeros, además de contar con un tripulante cada dos personas. Las cabinas se adaptan a la experiencia y gasto del pasajero. Teniendo la posibilidad de que sea interna, con ventana o balcón, los espacios cuentas con salas de estar, baños y camas King en el 99% de las habitaciones.

Entre las variedades elevadas se encuentran las habitaciones Infinite Veranda, donde las terrazas individuales se encuentran integradas de forma tal que el camarote no pierde espacio y se amplía la visión hacia el océano; por otra parte, se ofrece la categoría Concierge Class que permite una experiencia destinada al detalle y a la necesidad del huésped.

Asimismo, como las dos categorías más altas de esta compañía se encuentra la experiencia Aqua Class, donde se le da atención a las actividades wellnes y de cuidado corporal, con acceso a un espacio termal y al restaurant Blu, ambos destinados solo para esta categoría. Por otro lado, se encuentra el servicio The Retreat, caracterizadas por el concepto de lujo, donde los viajeros disfrutarán de las más amplias suites de hasta dos pisos, con un restaurante y pileta exclusivos de la categoría.

Alojamientos y bebidas

Dentro de cada crucero de la categoría se encuentran hasta 32 restaurantes, además de cuatro espacios complementarios destinados a café, pizzas, hamburguesas y comida saludable. En los menús se puede ver los platos elaborados por el chef Cornelius Gallagher galardonado con una estrella Michelin.

Asimismo, dependiendo de la categoría que haya cancelado el pasajero, se diversificará la cantidad de restaurantes a los que podrá acceder. De todas formas, a bordo se encuentran opciones de cocina de especialidad, donde se debe abonar hasta 140 dólares extra para poder reservar el espacio.

En cuanto a la bebida alcohólica, la compañía tiene su paquete específico, sin embargo, se puede optar por adquirirlo una vez embarcado. En un ejemplo, Maria Laura Tortorise, responsable de grupos, explicó que si un huésped no contrató el paquete de bebidas, pero quiere tomar una copa de vino en una de las noches, se cobrará nada más el costo de esa copa.

La cultura a bordo

En los próximos meses, esta categoría de cruceros se encontrarán incorporando The Bazaar, una iniciativa que busca borrar la línea entre el barco y el destino. Con esto, Celebrity busca llegar a los clientes a los mejores lugares del mundo a través de la cultura, los sabores, las visitas y los sonidos. Es por esto que incorporsectores específicos y actividades únicas que harán referencia a los puertos donde se desembarque.

Agencias de viajes y datos importantes

Cueva incitó a las agencias a dar a conocer la experiencia de Celebrity, ya que el 80% de ventas es a través del canal de agentes. A su vez, comentó que a partir de la venta de la categoría Concierge, se recibe una comisión del 12 %.

Para saber como cotizar, desde el equipo de Organfur se detallaron los siguientes paquetes:

No Perks: solo incluye la habitación y las comidas. Se podrán agregar los beneficios como bebidas, wifi y propinas después.

solo incluye la habitación y las comidas. Se podrán agregar los beneficios como bebidas, wifi y propinas después. All Incluided: Incluye el paquete de bebidas clásicas y wifi básico. Con esta tarifa se puede ahorrar hasta $200 usd por persona por noche. Esto se aplica para habitaciones desde categorías inferiores hasta Aqua Class.

Incluye el paquete de bebidas clásicas y wifi básico. Con esta tarifa se puede ahorrar hasta $200 usd por persona por noche. Esto se aplica para habitaciones desde categorías inferiores hasta Aqua Class. The Retreat: incluye paquete de bebidas premium y wifi premium, además de restaurantes, lounge y sundeck exclusivo y servicio dedicado a mayordomo. Aplicable a todas las Suites.

A la hora de generar la venta, es necesario destacar que las propinas no se encuentran incluidas en el costo final, por lo que se le debe aclarar al viajero que contemple ese gasto a bordo. Finalmente, la naviera estará en el país a partir de diciembre, donde realizaran el camino hasta la Antártida, por lo que ya se puede consultar disponibilidad.