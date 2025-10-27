Los viajeros siguen manteniendo esa curiosidad de conocer lugares exóticos. La oportunidad de descubrir las maravillas que presentan las Islas Galápagos en Ecuador, el Ártico o la Antártida despierta un creciente interés en los turistas. Por cercanía, el mercado argentino ve con buenos ojos la ubicación del sexto continente, que se presenta como un lugar distinto y con mucho por recorrer. Y eso se puede hacer a través de los cruceros de expedición.

Este tipo de embarcaciones realizan viajes que se centran en la exploración activa y la inmersión en destinos remotos y vírgenes, a menudo en condiciones ambientales desafiantes. Su principal diferencia con los cruceros convencionales radica en el propósito del viaje, el tamaño de la embarcación y la experiencia a bordo, donde sus actividades se basan en la fauna y el paisaje, lo que hace que su precio también sea alto en comparación con el resto.

Con una temporada de cruceros a punto de comenzar, el segmento de expediciones tuvo un inicio intenso en Argentina. Por ejemplo, en las últimas semanas, Puerto Deseado recibió el buque National Geographic Endurance, uno de los cruceros de expedición polar más avanzados del mundo, siendo el primer arribo de la temporada y dando un paso importante para la localidad en la expansión de su industria turística.

A su vez, la ciudad de Puerto Madryn también recibió este tipo de embarcaciones. El crucero Seaventure transportó alrededor de 103 pasajeros de distintas partes del mundo la semana pasada. Días después, el barco Ortelius, procedente de Uruguay, también estuvo presente en el muelle Comandante Luis Piedra Buena, con rumbo hacia las Islas Malvinas en los próximos días.

El desarrollo del segmento de cruceros de expedición entre los operadores

A pesar del auge que atrae a más turistas, adquirir un paquete hacia estos destinos cuesta un dinero extra. No obstante, la demanda sigue siendo intensa y podría escalar durante el transcurso de la temporada. Para eso, Mensajero conversó con Organfur y Geist sobre cómo se desarrolla este segmento, el interés que genera y cuál viene siendo el impacto en cuanto a sus ventas.

En primer lugar, Joaquín Salgueiro, vicepresidente de la compañía, y Sofía Zirolli, brand manager de lujo, dialogaron con Mensajero sobre el desempeño que viene teniendo Organfur y cómo el perfil del pasajero presenta características distintas. “El viajero de expedición es alguien que ya viajó mucho y que necesita conectar con otro tipo de viaje que no sea turismo internacional”, subrayó Salgueiro.

A diferencia de los cruceros convencionales, este tipo de embarcaciones presenta otras cualidades, reduciendo el público objetivo. No obstante, los directivos de Organfur afirmaron que las consultas de familias con niños están presentes. “Hay consultas, pero es difícil. La finalidad de expedición permite que vayan chicos de cinco años, que puedan sumarse a las expediciones”, destacó Zirolli.

Por su parte, Geist destacó el crecimiento en materia de consultas y ventas. “La temporada viene siendo positiva, con buenas ventas. Para lo que es expedición, tenemos varios productos en relación con lo que Antártida, tales como Ponant y Hurtigruten, que son más de un concepto de lujo. Sin embargo, también contamos con navieras como Princess o Celebrity, que son más paisajísticos y que no hacen desembarcos”, expresaron desde Geist.

En Organfur, también registraron consultas para esta temporada que se aproxima. “Hemos tenido algunas consultas sobre expedición, con el foco en Antártida y con muy poco en las Islas Galápagos”, expresó Zirolli. Por su parte, Salgueiro aclaró: “El mercado argentino responde, pero no al nivel normal de tarifas que tienen estas compañías”.

Por otra parte, desde Organfur dejaron en claro la posibilidad de que este segmento logre asentarse mucho más en Argentina. “Este segmento es muy elástico. Entonces, debemos entender que quien tiene la situación patrimonial para afrontar este tipo de viaje es alguien que ya cuenta con ese dinero para hacerlo”, afirmó el vicepresidente. Sin embargo, reafirmaron que una mayor difusión del segmento podría ser clave para alcanzar a más interesados.

A su vez, Zirolli destacó la curiosidad y la alta actividad física como características clave de estos viajeros. “Por lo general, es un pasajero muy curioso y generalmente activo. Y esto se debe a que todas las excursiones de expedición son largas y, en general, exigentes en cuanto a ejercicios y actividad física”, afirmó, y situó el rango etario entre 40 y 60 años como el perfil de viajeros indicados.

Al igual que Organfur, desde Geist destacaron la edad que frecuenta este tipo de viajes y agregaron que la cantidad de días que presenta el itinerario, no son tipo de viajes que se ofrezcan con niños. “Son pasajeros con poder adquisitivo medio-alto a alto, interesados en naturaleza, cultura y aprendizaje, que valoran la experiencia. Predomina un público maduro, con ganas de descubrir, sacar fotos, ver fauna y conectar con la sostenibilidad”, afirmaron desde la compañía.

Incluso, agregó que otros destinos que también tuvieron éxitos en sus ventas. Sí, hoy los cruceros también van al Ártico, Groenlandia, Islandia, Patagonia Chilena y sus fiordos y Alaska. Desde Geist ofrecemos todos estos itinerarios, así cada agencia puede mostrarle a sus pasajeros las rutas que más les interesen. El enfoque sigue siendo el mismo: barcos pequeños y experiencias únicas en destinos poco explorados

Cruceros Australis y su crecimiento a nivel global

Además de la mirada de los operadores, Australis, una de las empresas de cruceros dedicadas a las expediciones en diferentes partes del mundo, también ve un crecimiento de cara a la temporada. Mara Lougedo, encargada de Ventas de la compañía, también se sumó a la charla con Mensajero y detalló el rendimiento que atraviesa la naviera dentro del mercado argentino.

“Nuestro mercado es Estados Unidos y Europa. Con suerte, podemos llegar a tener un 5% de latinoamericanos, distribuidos en México, Brasil y Argentina. En cuanto al perfil, son personas que superan los 60 años, con buen estado físico. Por lo general suelen ir en parejas, pero hemos notado viajeros solitarios realizando este tipo de actividades”, subrayó Lougedo, quien destacó que pospandemia hubo un crecimiento de familias con hijos de 6 a 15 años.

En cuanto a los itinerarios, las rutas se dividen en Ushuaia y Punta Arenas. “Tenemos dos itinerarios. El viaje dura cuatro noches y cinco días, con salida en la ciudad argentina y arribo en el destino chileno y viceversa. Actualmente, tenemos dos barcos, el Stella y el Ventus, con 100 cabinas cada uno, todas con vista exterior”, afirmó. Incluso coincidió con la perspectiva de los operadores respecto a lo que priorizan los pasajeros.

“Lo que más le importa a la gente no es el barco en sí, como suele pasar con los que hacen El Caribe o el Mediterráneo. En los cruceros de expedición, eso pasa a un segundo lugar. Aquí, a la gente le interesa dónde va a navegar el barco y todo lo que se podrá conocer. Ya sea en Galápagos, Patagonia o Antártida, gran parte del tiempo se pasa fuera del barco”, afirmó la encargada de ventas.

Por su parte, destacó el buen rendimiento de ventas que vienen teniendo con la temporada iniciada y resaltó el trabajo con los agentes de viajes. “Es fundamental nuestro trabajo con ellos. Desde Australis trabajamos con más de 120 empresas y nos abocamos mucho a la relación con ellos, ya que se encargan de coordinar y organizar todo para que el huésped logre tener la mejor experiencia posible”, cerró.