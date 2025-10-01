“Buscamos que Argentina tenga actividad de cruceros todo el año”

La Feria Internacional de Turismo 2025 fue una gran posibilidad para poner en vidriera todos los nuevos productos que tienen las empresas de cara a la temporada de verano. Puntualizando en cruceros, las navieras tuvieron su momento de también dar a conocer las novedades que tendrán para los próximos meses. Fernando Joselevich, Country Manager Argentina & Latam de Costa Cruceros, dialogó con Mensajero sobre lo que se viene y sus sensaciones sobre la Feria.

“En lo que vimos, estamos muy contentos. Durante los días de público final, vimos un montón de gente con un interés genuino por viajar y eso nos pone contentos de eso. Poder ver gente averiguando, investigando y confiando en el agente de viaje que tiene un rol fundamental. Especialmente para Costa, nosotros somos muy pro agentes de viaje en nuestro discurso", comentó Joselevich.

Los itinerarios que tiene Costa Cruceros para esta temporada

En cuanto a las propuestas, Joselevich anunció los productos consultados para la temporada entrante. “Tenemos varias propuestas, una en Sudamérica, que implica el Costa Fabulosa o el Costa Diadema, que empieza el 19 de diciembre y termina el 18 de marzo. El Diadema hace Buenos Aires, Montevideo y Santos, mientras que el Fabulosa hace Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este, Isla Grande, hace Ilhabela, Camburío y Río, el destino querido por todos los argentinos”, subrayó.

“Tenemos Caribe también, con una propuesta de Costa Pacífica y otra de Costa Fascinosa, visitando República Dominicana, Guadalupe, Tórtola e Isla Catalina, que son un circuito más de Antillas increíbles, con unos puertos únicos donde te dejan en medio esas playas soñadas. Ahí estamos nosotros con dos propuestas de dos itinerarios diferentes”, comentó el Country Manager de la compañía.

A su vez, destacó la presencia en Europa y en África, en donde la novedad es la incorporación del nuevo Costa Toscana, siendo uno de los barcos más nuevos que tiene la flota, con capacidad de transportar a más de 6000 pasajeros, en donde hará paradas por Marruecos, Túnez y Egipto. “Después tenemos la Vuelta del Mundo en el Costa Deliciosa, que pasará por Buenos Aires, así que lo vamos a recibir también, y el Costa Serena en Asia, que hace Japón, Singapur y otros países de asiáticos, con una propuesta única para registrar Asia con ese toque italiano”, afirmó.

La mirada del turismo de cruceros

Por último, Joselevich dejó su mirada sobre como está la temporada a pocos meses de su inicio y de la incertidumbre de su rendimiento. “La mayoría de barcos que van a Ushuaia y a Madryn pasan antes por Buenos Aires, la parada obligada. Y en eso estamos trabajando muchísimo desde hace años, y particularmente con este gobierno actual, para poder tener una estructura de costos lógica con respecto al logo que la industria ofrece”, puntualizó.

“Lo que estamos tratando de hacer y estudiar es evaluar la mejor manera con el interventor y con su equipo en poder hacer una fórmula adecuada al transporte de pasajeros que permita, en algún momento, Argentina deje de tener temporada de cruceros sino que tenga actividad durante todo el año. Cada 24 pasajeros, se genera un puesto de trabajo y es una industria que tiene un derrame enorme que también en los comercios que están en la Ciudad, Madryn y Ushuaia”, puntualizó.

Incremento de ventas y la situación con el tipo de cambio

“Lo que notamos es que las ventas se distribuyeron de forma más equitativa en todos los meses. El año pasado, entre la especulación del tipo de cambio, había ciertos momentos donde la demanda estaba súper concentrada por ir a una demanda temporal fuera de los términos clásicos. Hoy con el tipo de cambio más parejo, más allá de los últimos días, la gente no tiene ese apuro de antes. Entonces la demanda se distribuye sólidamente entre varios meses”, subrayó

El trabajo con los agentes de viajes

“Estamos todo el tiempo en contacto con la gente de viajes, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Tenemos dos tipos de capacitación: la virtual y la presencial. Obviamente, la presencial es cuando el barco está acá, donde hacemos una capacitación con un almuerzo, con una visita de barco, se sacan todas las dudas, hacen fotos para tener material propio, más el que le damos nosotros. La relación con el agente de viajes y Costas siempre fue muy buena”, cerró.