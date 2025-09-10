Wyndham Hotels & Resorts, la compañía de franquicias hoteleras, anuncia la incorporación de Federico Scoffano como nuevo Manager, Global Sales en su equipo corporativo en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Federico es Licenciado en Administración Hotelera y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria. Durante su sólida trayectoria, se desempeñó en compañías internacionales como Starwood y Marriott, colaborando en diversas marcas y países, lo que le otorgó una visión integral y global del negocio hotelero.

Como líder, se destaca por su enfoque en el trabajo en equipo y la colaboración entre áreas, cualidades que refuerzan la cultura de servicio y excelencia de Wyndham Hotels & Resorts.

“La experiencia y trayectoria de Federico aportarán un gran valor a nuestro equipo y a nuestros socios en la región. Su incorporación refuerza nuestra estrategia de continuar creciendo en América Latina con un enfoque centrado en la excelencia y la generación de oportunidades comerciales para nuestros hoteles”, expresó Andrés Bernal Montoya, Sr. Director, Global and Field Sales LATAMC de Wyndham Hotels & Resorts.

Con esta incorporación, Wyndham Hotels & Resorts reafirma su compromiso con el crecimiento de la región y la consolidación de un equipo de ventas global sólido y estratégico.