Viajes sensoriales: Dashi celebra 25 Años de fusión en Buenos Aires

Buenos Aires se reafirma constantemente como un faro de la alta cocina en América Latina. La metrópoli porteña, con su pulso vibrante y su impronta cosmopolita, ofrece experiencias gastronómicas que son verdaderos viajes sensoriales. En este selecto circuito de propuestas que fusionan tradición e innovación, un nombre resplandece con luz propia: Dashi. Con 25 años de trayectoria, esta marca se ha consolidado como el referente indiscutido de la cocina japonesa contemporánea en el país.

El restaurante, especialmente su emblemático local en Palacio Alcorta, no es solo un lugar para comer, sino un destino en sí mismo. Durante un almuerzo exclusivo, el equipo de Mensajero fue testigo de la presentación de la nueva carta aniversario, una propuesta que celebra un cuarto de siglo de excelencia culinaria. La mesa fue encabezada por el chef itamae Roberto Nishida, alma mater de Dashi desde hace dos décadas, y Carina Ramírez, Chef Ejecutiva, quienes guiaron a los comensales a través de un recorrido de sabores y texturas que marcan un nuevo hito en la historia de la marca.

Dashi: Un Viaje de Sabores por el 25 Aniversario

La nueva carta de Dashi es una profunda inmersión en la cultura japonesa con audaces toques de fusión, resultado de la pasión y disciplina que caracterizan a Roberto Nishida. El almuerzo de presentación comenzó con un aperitivo Vicenso con tónica, un trago sin alcohol que preparó el paladar para la odisea de sabores que vendría. La propuesta combina los ineludibles clásicos del restaurante con innovaciones que buscan sorprender al comensal más exigente.

Entre las novedades y los hits reversionados que se degustaron se destacaron:

Ceviche Mixto: Una explosión de frescura marina, fiel al estilo nikkei, que equilibra acidez y picor.

Tiradito de Mar Argentino: Elaborado con lenguado, este plato se presenta como la opción más amigable para quien se inicia en el mundo del pescado crudo, demostrando la calidad de la materia prima local.

Roll de Trucha Patagónica: Una joya que utiliza producto de la Patagonia argentina, fusionando la técnica japonesa con la riqueza de los ingredientes nacionales.

Pinchos Japoneses (Kushiyaki): Pequeñas obras de arte asadas, perfectas para un tapeo elegante.

Robataiyaki: Platos cocinados a la parrilla japonesa, una técnica que resalta el sabor umami y la textura de carnes y verduras.

Misoudon: Un plato caliente a base de pastas, que demuestra la versatilidad de la cocina Dashi más allá del sushi.

Salsa Salteada con Mariscos: Una propuesta intensa y reconfortante que integra lo mejor del mar con el manejo experto del wok.

Roberto Nishida, con su linaje japonés y su formación en Argentina junto a maestros como Iwao Komiyama, ha logrado que la experiencia Dashi se distinga por la frescura y la prolijidad, adaptando el sushi al paladar local —que busca más complejidad y texturas que el tradicional japonés— sin traicionar los principios esenciales de la cocina nipona.

Dashi: La Nueva Carta de Coctelería de Autor

Una experiencia de alta gastronomía como la de Dashi no estaría completa sin una propuesta de bebidas a su altura. Junto con la carta de aniversario, el restaurante lanzó una nueva y sofisticada carta de tragos que busca complementar a la perfección la complejidad de sus platos.

La coctelería de Dashi trasciende el clásico sake y los vinos de su cava. La nueva propuesta de drinks explora la fusión de destilados premium con ingredientes asiáticos, cítricos y especias, creando combinaciones que son tanto un deleite visual como gustativo. Cada cóctel está diseñado para maridar con las distintas secciones del menú, desde los rolls más frescos hasta los platos de robataiyaki más intensos, elevando la experiencia en la mesa y posicionando a Dashi no solo como un referente culinario, sino también en el arte de la mixología.

Dashi: Un Espacio Exclusivo para Eventos Corporativos y Sociales

En sintonía con su visión integral de la hospitalidad, Dashi Palacio Alcorta ofrece un servicio diferencial para el segmento corporativo y social: un espacio exclusivo para eventos y reuniones.

Este salón privado, que no tiene contacto directo con el salón principal, garantiza la máxima discreción y exclusividad. Ubicado en el primer piso del restaurante, el ambiente tiene una capacidad ideal para albergar entre 30 y 40 personas. Su diseño, que replica la intimidad de una casa japonesa, pero con la funcionalidad de un meeting room de alto nivel, lo convierte en el lugar perfecto para:

Almuerzos y cenas ejecutivas

Presentaciones de producto

Reuniones de directorio

Festejos sociales privados

La posibilidad de contar con el sello gastronómico de Dashi en un ambiente reservado, sumado a la atención personalizada que caracteriza al equipo, convierte a este espacio en un recurso invaluable para empresas y particulares que buscan llevar sus encuentros a un nivel de sofisticación y excelencia. Los asistentes pueden incluso optar por la experiencia Omakase de Roberto Nishida, una degustación guiada que transforma la reunión en un evento memorable.

Dashi: Disciplina, Fusión y Liderazgo

La continuidad y el éxito de Dashi a lo largo de 25 años se explican a través de la figura de su chef y líder, Roberto Nishida. Su historia, marcada por la resiliencia familiar tras la Segunda Guerra Mundial y la disciplina forjada en Japón, se traduce en un enfoque metódico y apasionado en la cocina. El apellido Nishida es sinónimo de técnica y frescura, dos pilares innegociables para el sushi premium.

En un mercado donde el sushi se ha masificado, Dashi mantiene su diferencial: el producto fresco, el corte preciso y la dedicación de un itamae exclusivo en la barra. Dashi no se conforma con seguir modas; las impone, jugando con la fusión, pero siempre respetando la esencia de la cocina japonesa. Es este equilibrio entre la tradición y la audacia, entre la calidez argentina y la disciplina nipona, lo que asegura que Dashi Palacio Alcorta siga siendo, por muchos años más, una parada obligatoria en la ruta gastronómica de Buenos Aires.